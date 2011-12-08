Российскую армию обстирывать и мыть будут другие организации

МОСКВА. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Бани и стирку в Российской армии переведут на аутсорсинг к началу 2012 года. Функции, связанные с банно-прачечным обслуживанием Вооруженных сил РФ, к январю практически полностью будут переданы в ОАО "Военторг", сообщил официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России Александр Колпаков. Для гарантированного перевода на аутсорсинговую систему банно-прачечного обслуживания всего личного состава ВС РФ ОАО "Военторг" передаются 22 войсковых прачечных и все бани, находящиеся в воинских частях, отметил он. При этом стирка вещевого имущества будет включать не только постельное и нательное бельё, но также летнее и зимнее полевое обмундирование, спецодежду. В связи с этим в воинских частях и подразделениях материально-технического обеспечения намечено сокращение около 2 тысяч штатных должностей, связанных с организацией банно-прачечного обслуживания личного состава в местах постоянной дислокации и полевых условиях. Сержанты и солдаты, ранее занимавшие воинские должности в банно-прачечных пунктах и банно-прачечных отделениях, входящих в состав воинских частей и подразделений МТО, будут перемещены на другие должности с иным предназначением. Освободившийся гражданский персонал планируется принимать на работу в структуры "Военторга", сообщили РИА "Восток-Медиа" в Управлении пресс-службы и информации МО РФ. В настоящее время право на бесплатное банно-прачечное обслуживание в ВС РФ имеют свыше 550 тысяч человек, из которых на данный момент на условиях аутсорсинга обслуживаются по стирке - свыше 300 тысяч, по помывке - около 50 тысяч человек. Как заявил раннее Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, к началу января следующего года также планируется полная передача гражданским организациям вопросов питания российских военных и обслуживания техники ВС РФ. лз