vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2011, 01:40

Published 8 декабря 2011, 01:40

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Российскую армию обстирывать и мыть будут другие организации

8 декабря 2011, 01:40
Бани и стирку переведут на аутсорсинг к началу 2012 года

МОСКВА. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Бани и стирку в Российской армии переведут на аутсорсинг к началу 2012 года. Функции, связанные с банно-прачечным обслуживанием Вооруженных сил РФ, к январю практически полностью будут переданы в ОАО "Военторг", сообщил официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России Александр Колпаков. Для гарантированного перевода на аутсорсинговую систему банно-прачечного обслуживания всего личного состава ВС РФ ОАО "Военторг" передаются 22 войсковых прачечных и все бани, находящиеся в воинских частях, отметил он. При этом стирка вещевого имущества будет включать не только постельное и нательное бельё, но также летнее и зимнее полевое обмундирование, спецодежду. В связи с этим в воинских частях и подразделениях материально-технического обеспечения намечено сокращение около 2 тысяч штатных должностей, связанных с организацией банно-прачечного обслуживания личного состава в местах постоянной дислокации и полевых условиях. Сержанты и солдаты, ранее занимавшие воинские должности в банно-прачечных пунктах и банно-прачечных отделениях, входящих в состав воинских частей и подразделений МТО, будут перемещены на другие должности с иным предназначением. Освободившийся гражданский персонал планируется принимать на работу в структуры "Военторга", сообщили РИА "Восток-Медиа" в Управлении пресс-службы и информации МО РФ. В настоящее время право на бесплатное банно-прачечное обслуживание в ВС РФ имеют свыше 550 тысяч человек, из которых на данный момент на условиях аутсорсинга обслуживаются по стирке - свыше 300 тысяч, по помывке - около 50 тысяч человек. Как заявил раннее Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, к началу января следующего года также планируется полная передача гражданским организациям вопросов питания российских военных и обслуживания техники ВС РФ. лз

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика