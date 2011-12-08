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Posted 8 декабря 2011, 01:43

Published 8 декабря 2011, 01:43

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Сельские жители ЕАО едут в Биробиджан – за дровами

8 декабря 2011, 01:43
Выписка печного топлива производится только в городе

БИРОБИДЖАН. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Специалисты управления лесами правительства ЕАО занимаются оформлением документов на выписку древесины для печного топлива. Об этом сообщила газета "Биробиджанская звезда", передает РИА "Восток-Медиа".По словам специалистов управления лесами, к ним обращаются и жители областного центра, в чьих владениях находятся частные дома, лишенные городского коммунального обслуживания. Основная же часть посетителей - жители сел и рабочих поселков всех районов ЕАО.Это правило - оформление документов на выписку дровяника только в Биробиджане (то есть в главном офисе управления) - установлено Лесным кодексом Российской Федерации. Филиалы лесничеств (бывшие лесхозы) такими полномочиями не наделены. И теперь, к примеру, дедушке-пенсионеру из того же села Столбовое, которое находится в 200 километрах от Биробиджана, приходится ехать в Биробиджан, чтобы выписать для своей печи 10-15 кубометров древесины…По словам селян, ничего подобного до 2008 года не было - билет на заготовку дровяника можно было выписать в любом лесничестве ЕАО. Сейчас такое запрещено законом."Правда, можно поручить оформление этих документов кому-то из знакомых, родственников, приезжающих в областной центр по делам, или отправить письмо с заявлением на выписку дров почтой", - пояснили специалисты.В 2010 году управление лесами правительства ЕАО продало почти 30 тысяч кубометров древесины по заявкам почти 2 тысяч жителей. По оценкам представителей биробиджанского экологического клуба "Аралия", число жителей ЕАО, нуждающихся в дровах, намного больше, но не у всех есть возможность "тащиться" в областной центр, чтобы оформить бумажки. Многие предпочитают иной способ – покупку печного топлива у "черных лесорубов" или самостоятельную заготовку дров в ближайшем лесу…ВЧ

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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