В дальневосточном порту нашли коробку с патронами и контрабандный алкоголь

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — На судне "BLACK NIKKA WHISKY" нашли коробку с патронами и контрабандный алкогольВ отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, а именно недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию.Камчатской таможней совместно с сотрудниками отдельного контрольно-пропускного пункта "Петропавловск-Камчатский" Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России на судне, прибывшем в Морской порт Петропавловск-Камчатский из Авачинского залива, в ходе проведения таможенного контроля в подсобном помещении была обнаружена партия алкоголя "BLACK NIKKA WHISKY", состоящая из 10 стеклянных бутылок, объемом 1920 мл каждая. В ходе проведения опроса членов экипажа нашелся владелец товара – капитан судна.Помимо алкоголя, оперативными сотрудниками таможни, включенными в состав таможенного наряда, совместно с должностными лицами таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский, на борту судна была обнаружена картонная коробка с надписью "Патроны охотничьи "Феттер", в которой находилось 25 патронов. Владелец патронов пока не установлен.Сведения о данных товарах не были указаны ни в грузовой декларации, ни в декларации о судовых припасах, ни в декларации о личных вещах экипажа, предоставленных для таможенного контроля судна, а также не были задекларированы в иной установленной форме.Весь алкоголь изъят таможенным нарядом и помещен на хранение до окончания расследования.Патроны также изъяты и направлены на исследование для установления факта принадлежности к боеприпасам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.188 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда), -сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе ДВТУ.