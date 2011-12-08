В Якутии появился свой "Хатико"

ЯКУТСК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Пес, который три недели провел около бездыханного тела своей подруги, вернулся на улицу. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" рассказал известный якутский репортер Роман Кутуков, который готовит репортаж об истории "северного Хатико" для центральных телеканалов. О странной собаке, которая, несмотря на жесточайшие морозы (а в Якутске по ночам температура опускается ниже 40 градусов), сидела рядом с телом мертвой подруги лайки, первым написал пользователь местного форума под псевдонимом Сан. - Не раз видел, как пса кто-нибудь из мужиков прогоняет, а он убежит, в камышах отсидится и обратно к мертвой собаке. Думаю, если так будет продолжаться, то и этой собаке останется недолго жить, замерзнет. Может кто-нибудь поможет? Сегодня пробовал в гараж завести пса. Он отбежал на 10 метров и обратно ушел на место, - пишет очевидец.История безымянной собаки поразила жителей якутской столицы. Многие вспомнили о знаменитом псе из Японии по кличке Хатико, который 9 лет ждал на станции метро возвращения своего умершего от инфаркта хозяина. Собаке, проявившей особую верность, японцы воздвигли памятник, об этой истории писали книги и снимали фильмы.Якутского "Хатико" защитники природы попытались забрать в тепло и устроить его судьбу. Вот как газета "КП-Якутск" описала попытку сотрудников фонда защиты животных спасти пса:- Дружелюбный, он сразу подпустил к себе моего мужа, - рассказывает директор фонда Алла Комаренко. – Но уходить отказывался, вырывался! Жалобными глазами он смотрел ему в лицо, как будто спрашивал: "Ну, что она будет жить, ведь я нахожусь рядом, грею ее?" Не услышав ободряющих слов, он подошел к своей спутнице и начал лизать ей морду. Он облизывал глаза, он хотел, чтоб она открыла их. Он лизал ей ушки, словно упрашивая - "Ну что ты, милая…Вставай, очнись, я же с тобой!". Но она не вставала, и огромная слеза застыла на его морде.Экологи полагают, что подруга "якутского Хатико" могла стать жертвой так называемых догхантеров, которые ради сомнительного удовольствия убивают бродячих собак, разбрасывая отравленную приманку. Погибшую лайку уже убрали, пока ее друга пытались устроить в тепле. Однако пес вернулся на улицу и сейчас сидит около того места, где погибла его подруга. Сейчас специалисты решают дилемму, что делать такой особенно преданной собакой. По крайней мере животному потребуется обеспечить охрану от догхантеров и питание.исФото якутского фонда защиты животных с сайта http://kp.ru/daily/25800/2781272/