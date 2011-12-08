vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2011, 03:08

Published 8 декабря 2011, 03:08

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Жители Владивостока стали жертвами "тёмных" ДТП

8 декабря 2011, 03:08
Сюжет
Происшествие
Трагедии произошли во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Два жителя жители Ленинского района Владивостока в эти сутки стали стали жертвами "темных" ДТП. 6 декабря в 15.00 по ул. Пр-т Красного знамени, 78 на парковке магазина "Тихоокеанский" был совершен наезд на пожилого мужчину. Наследующий день в 20.30 по ул. Нейбута, 53 была сбита 51-летняя женщина, шедшая по краю проезжей части. В обоих случаях обошлось без серьезных травм, с ушибами и ссадинами пострадавшие пешеходы были направлены на амбулаторное лечение. Убедительная просьба, очевидцев данных ДТП и всех кому что-либо известно о месте нахождения автомашин и водителей сообщить по следующим телефонам: (8423) 231-04-08 или 02, - сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД ГИБДД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика