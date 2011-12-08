Жители Владивостока стали жертвами "тёмных" ДТП

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Два жителя жители Ленинского района Владивостока в эти сутки стали стали жертвами "темных" ДТП. 6 декабря в 15.00 по ул. Пр-т Красного знамени, 78 на парковке магазина "Тихоокеанский" был совершен наезд на пожилого мужчину. Наследующий день в 20.30 по ул. Нейбута, 53 была сбита 51-летняя женщина, шедшая по краю проезжей части. В обоих случаях обошлось без серьезных травм, с ушибами и ссадинами пострадавшие пешеходы были направлены на амбулаторное лечение. Убедительная просьба, очевидцев данных ДТП и всех кому что-либо известно о месте нахождения автомашин и водителей сообщить по следующим телефонам: (8423) 231-04-08 или 02, - сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД ГИБДД по Приморскому краю.