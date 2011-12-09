Житель Алтая на Камчатке ударил своего обидчика ножницами в глаз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Усть-Большерецкий районный суд вынес приговор в отношении жителя Алтайского края, сезонно работающего на одном из рыбоперерабатывающих заводов в посёлке Октябрьский. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности потерпевшего (часть 1 статьи 111 УК РФ). Как установил суд, в августе рыбообработчик в общежитии рыбного завода в посёлке Октябрьский в ночное время сделал замечание находившемуся с ним в одной комнате коллеге по цеху. В ходе конфликта, не выдержав оскорблений в свой адрес, алтаец в порыве гнева ударил мужчину ножницами в глаза, причинив проникающее ранение глазного яблока.В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью. Приговором Усть-Большерецкого районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При назначении наказания суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном. А также наличие у него серьёзного заболевания, требующего длительного и сложного лечения.Отягчающим вину обстоятельством суд признал наличие у подсудимого непогашенной судимости по части 1 статьи 111 УК РФ, что является рецидивом преступления.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.Руслан Силко, консультант Усть-Большерецкого районного суда.