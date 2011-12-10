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Posted 10 декабря 2011, 01:35

Published 10 декабря 2011, 01:35

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

На русско-китайской границе изъяли необычную контрабанду

10 декабря 2011, 01:35
Сюжет
Происшествие
Удивились даже видавшие виды таможенники...

ВЛАДИВОСТОК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — На российской-китайской границе задержана крупная партия нелегальной продукции — подделки всемирно известного бренда. В Уссурийской таможне вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту незаконного использования объектов интеллектуальной собственности - товарных знаков компании "BUSHNELL INC.". На Уссурийском таможенном посту Уссурийской таможни в ходе таможенного контроля в отношении товаров народного потребления, заявленных в декларации на товары обществом с ограниченной ответственностью, были выявлены бинокли, маркированные товарными знаками "BUSHNELL" и "TASCO", общим количеством 3 870 штук. По материалам, направленным отделением торговых ограничений и экспортного контроля Уссурийской таможни на таможенный пост, следует, что товарные знаки "BUSHNELL", "TASCO" числятся в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. От представителя правообладателя ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" получена информация о том, что компания "BUSHNELL INC." не заключала с данным обществом с ограниченной ответственностью каких либо договорных отношений на использование своих товарных знаков и считает данные товары контрафактными. Товары задержаны и помещены на ответственное хранение. В рамках административного дела, возбужденного по статье 14.10 КоАП России, проводится расследование, - сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе ДВТУ.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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