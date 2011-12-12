vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2011, 04:41

Published 12 декабря 2011, 04:41

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Миру рассказали всю правду о Владивостоке

12 декабря 2011, 04:41
Жителям Латинской Америки понравилось...

ВЛАДИВОСТОК. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Документальный фильм о столице Приморья с успехом прошел по телеэкранам многих стран Латинской Америки.
По мере приближения саммита АТЭС-2012 Владивосток все чаще становится местом визитов многих иностранных делегаций. Вот и в минувшем августе, напомним, в нашем городе побывала большая группа дипломатов сразу из шести стран Латинской Америки - Гватемалы, Колумбии, Никарагуа, Мексики, Перу и Эквадора. Они встречались с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым, подробно знакомились с городом и стройками саммита АТЭС, провели большую пресс-конференцию по итогам визита.
Делегацию дипломатов сопровождала группа тележурналистов из Эквадора, которая смонтировала 20-минутный документальный фильм о сегодняшнем и завтрашнем дне Владивостока и его жителях. Этот фильм уже был показан по центральным телеканалам Эквадора, Мексики, Никарагуа, Гватемалы и еще трех-четырех стран Латинской Америки. Судя по отзывам телезрителей, он встречен очень тепло и вызвал к Владивостоку повышенный интерес. Так что процесс превращения столицы Приморья в центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе нашел широкий отклик на противоположном от нас берегу Тихого океана, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика