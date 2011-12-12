Миру рассказали всю правду о Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Документальный фильм о столице Приморья с успехом прошел по телеэкранам многих стран Латинской Америки.

По мере приближения саммита АТЭС-2012 Владивосток все чаще становится местом визитов многих иностранных делегаций. Вот и в минувшем августе, напомним, в нашем городе побывала большая группа дипломатов сразу из шести стран Латинской Америки - Гватемалы, Колумбии, Никарагуа, Мексики, Перу и Эквадора. Они встречались с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым, подробно знакомились с городом и стройками саммита АТЭС, провели большую пресс-конференцию по итогам визита.

Делегацию дипломатов сопровождала группа тележурналистов из Эквадора, которая смонтировала 20-минутный документальный фильм о сегодняшнем и завтрашнем дне Владивостока и его жителях. Этот фильм уже был показан по центральным телеканалам Эквадора, Мексики, Никарагуа, Гватемалы и еще трех-четырех стран Латинской Америки. Судя по отзывам телезрителей, он встречен очень тепло и вызвал к Владивостоку повышенный интерес. Так что процесс превращения столицы Приморья в центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе нашел широкий отклик на противоположном от нас берегу Тихого океана, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.