На камчатского таксиста напали с ножом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Водитель такси, выехавший ночью 10 декабря по указанию диспетчера к кафе «Карусель», не предполагал, что его жизнь подвергнется смертельной опасности.

Таксист развёз пассажиров по адресам. Последним оставался молодой человек. Он объяснил, что деньги у него дома. На улице Войцешека пассажир вышел, а спустя несколько минут вернулся со своим знакомым. Новый пассажир сел на переднее сидение и назвал адрес на улице Заречная.

Недалеко от дома, указанного новым пассажиром, машина не поднялась в подъём. Таксист припарковал машину и предложил пассажирам рассчитаться.

Один молодой человек спал на заднем сидении, а пассажир, сидевший рядом с водителем, неожиданно выхватил нож и нанёс водителю удар в область шеи.

Удар был такой силы, что лезвие сломалось. Жизнь водителю спасла верхняя одежда. Таксист, прихватив ключи, выбежал из машины и стал набирать 02. Несостоявшийся убийца пересел за руль и попытался завести машину. Второй пассажир в это время проснулся. Не понимая происходящее, он слышал только нецензурную брань своего знакомого. Лишь после слов: «Он полицию вызвал, бежим!», парень пришел в себя и бросился бежать.

Спустя несколько часов сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 24-летний неработающий. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

Сам задержанный рассказал, что хотел угнать машину, чтобы покататься. Молодой человек, вызвавший такси к кафе, проходит по делу как свидетель.

В настоящее время следователь ходатайствует об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня этот вопрос будет решен в суде.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.