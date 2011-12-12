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Posted 11 декабря 2011, 23:41

Published 11 декабря 2011, 23:41

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

На камчатского таксиста напали с ножом

11 декабря 2011, 23:41
Жизнь водителю спасла верхняя одежда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Водитель такси, выехавший ночью 10 декабря по указанию диспетчера к кафе «Карусель», не предполагал, что его жизнь подвергнется смертельной опасности.
Таксист развёз пассажиров по адресам. Последним оставался молодой человек. Он объяснил, что деньги у него дома. На улице Войцешека пассажир вышел, а спустя несколько минут вернулся со своим знакомым. Новый пассажир сел на переднее сидение и назвал адрес на улице Заречная.
Недалеко от дома, указанного новым пассажиром, машина не поднялась в подъём. Таксист припарковал машину и предложил пассажирам рассчитаться.
Один молодой человек спал на заднем сидении, а пассажир, сидевший рядом с водителем, неожиданно выхватил нож и нанёс водителю удар в область шеи.
Удар был такой силы, что лезвие сломалось. Жизнь водителю спасла верхняя одежда. Таксист, прихватив ключи, выбежал из машины и стал набирать 02. Несостоявшийся убийца пересел за руль и попытался завести машину. Второй пассажир в это время проснулся. Не понимая происходящее, он слышал только нецензурную брань своего знакомого. Лишь после слов: «Он полицию вызвал, бежим!», парень пришел в себя и бросился бежать.
Спустя несколько часов сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 24-летний неработающий. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.
Сам задержанный рассказал, что хотел угнать машину, чтобы покататься. Молодой человек, вызвавший такси к кафе, проходит по делу как свидетель.
В настоящее время следователь ходатайствует об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня этот вопрос будет решен в суде.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край
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