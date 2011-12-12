Во Владивостоке отреставрировали памятник архитектуры

ВЛАДИВОСТОК. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке завершилась реставрация пятиэтажного дома на Океанском проспекте, 8. Здание 1938-го года постройки является объектом культурного наследия, поэтому ремонт предполагал бережное сохранение и восстановление всех его уникальных деталей, включая колонны и необычные карнизы.

В ходе ремонта здания была проведена герметизация поверхностей стен, оконных и дверных проемов, затем стены оштукатурили и покрасили. Такая технология исключает возможность проникновения влаги и дальнейшего промерзания дома, благодаря этому в здании уменьшатся теплопотери при отрицательных температурах.

Напомним, всего во Владивостоке запланирован ремонт фасадов 500 жилых домов, а также муниципальных учреждений - школ, поликлиник, детских садов, школ искусств и других. Часть домов оштукатурили и покрасили, многие обновили с использованием навесных вентилируемых фасадов и других технологий. При создании проектов специалисты провели исследования фасадов на предмет теплопотерь, поэтому при необходимости стены зданий утеплили. Ремонтные работы с применением мокрых процессов - штукатурные, с использованием жидкокристаллических утеплителей и герметизация швов - теперь перенесены на более теплое время года. Работы по навесным вентилируемым фасадам, согласно технологии, можно вести и в холодное время года, поэтому их планируют завершить до конца года.

Напомним, работы ведутся по программе "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009-2012 годы. Ремонт осуществляют 60 подрядных организаций, зарекомендовавших себя в предыдущие годы в качестве надежных и профессиональных, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.