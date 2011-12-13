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Posted 13 декабря 2011, 06:29

Published 13 декабря 2011, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Доходы и расходы бюджета Хабаровска на 2011 год уменьшаются

13 декабря 2011, 06:29
Депутаты городской думы пересматривают его основные параметры

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Основные параметры бюджета Хабаровска на 2011 год пересмотрены. Его доходы и расходы уменьшаются. Изменения, которые вносятся в главный финансовый документ краевой столицы, одобрены сегодня на совместном заседании комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию и комитета по городскому хозяйству городской думы, передает РИА «Восток-Медиа».
Как пояснил на совместном заседании думских комитетов директор финансового департамента администрации муниципалитета Валерий Соколов, доходная часть городского бюджета уменьшается на 90,5 миллиона рублей. Основная причина – падение темпов роста налога на доходы физических лиц, а НДФЛ, как известно, дает львиную долю поступлений в муниципальную казну. Снижаются и неналоговые поступления.
Расходная часть бюджета в целом уменьшается на 196,5 миллиона рублей. Снижаются ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, образование, культуру. Вместе с тем, в результате перераспределения ассигнований на 47 миллионов рублей увеличится финансирование раздела «Здравоохранение», на 63 миллиона пополнится раздел «Социальная политика».
Проект решения по внесению изменений в городской бюджет текущего года вынесен для его принятия на очередное заседание Хабаровской городской думы.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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