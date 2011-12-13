Доходы и расходы бюджета Хабаровска на 2011 год уменьшаются

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Основные параметры бюджета Хабаровска на 2011 год пересмотрены. Его доходы и расходы уменьшаются. Изменения, которые вносятся в главный финансовый документ краевой столицы, одобрены сегодня на совместном заседании комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию и комитета по городскому хозяйству городской думы, передает РИА «Восток-Медиа».

Как пояснил на совместном заседании думских комитетов директор финансового департамента администрации муниципалитета Валерий Соколов, доходная часть городского бюджета уменьшается на 90,5 миллиона рублей. Основная причина – падение темпов роста налога на доходы физических лиц, а НДФЛ, как известно, дает львиную долю поступлений в муниципальную казну. Снижаются и неналоговые поступления.

Расходная часть бюджета в целом уменьшается на 196,5 миллиона рублей. Снижаются ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, образование, культуру. Вместе с тем, в результате перераспределения ассигнований на 47 миллионов рублей увеличится финансирование раздела «Здравоохранение», на 63 миллиона пополнится раздел «Социальная политика».

Проект решения по внесению изменений в городской бюджет текущего года вынесен для его принятия на очередное заседание Хабаровской городской думы.