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Posted 13 декабря 2011, 05:08

Published 13 декабря 2011, 05:08

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Продолжается морской поход парусника "Надежда"

13 декабря 2011, 05:08
Судно зашло с дружественным визитом в японский порт Иокогама

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. «ВОСТОК-МЕДИА» - Учебно-парусное судно «Надежда» из Владивостока, с дружественным зашло в порт Иокогама. До 15 декабря учебное судно превратится в площадку для деловых встреч, презентаций научных фильмов, проведения круглых столов и конференций. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
В рамках мероприятий запланирована работа фотовыставки «Наш порт приписки Владивосток – место проведения Саммита АТЭС-2012» и презентация видеофильма «Владивосток готовится к Саммиту АТЭС-2012», которые расскажут, как преобразится приморская столица к сентябрю 2012 года.
Кроме того, курсанты МГУ имени Невельского примут участие в круглом столе «Плавучего исследовательского центра АТЭС». Японская сторона поделится опытом организации форума глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходил в стране Восходящего солнца в 2010 году.
Напомним, что окончание первого этапа путешествия ПУС «Надежда» планируется в декабре, а уже в феврале 2012 года ПУС «Надежда» возьмет курс на Юго-Восточную Азию и Австралию. Возвращение из второго этапа похода планируется к 1 сентября 2012 года - накануне проведения саммита АТЭС в России.
За время плавания «Надежда» посетит 18 портов государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе США, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Филиппин.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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