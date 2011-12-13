В День Конституции в Москве прошел митинг единороссов

МОСКВА. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Массовый митинг «Единой России», приуроченный к празднованию Дня Конституции, прошел в Москве в понедельник, 12 декабря. На Манежной площади собралось около 25 тысяч человек, среди которых члены партии «Единая Россия», представители «Молодой Гвардии «Единой России», Общероссийского народного фронта, других молодежных движений.

«Конституция выдержала экзамен на зрелость, позволила народу России сформировать демократическую власть, и дальше Россия и будет развиваться стабильно, - уверен первый заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев. - Именно Конституция дала нам основные политические свободы: свободу слова, собрания, свободу митингов! Именно Конституция утвердила государственный суверенитет, территориальную целостность и единство нашей любимой России! Именно этот документ позволил нам, народу России, формировать путем выборов демократическую власть нашей страны, власть, которая будет вести и развивать нашу страну».

«Недавно состоялись выборы депутатов Государственной Думы. То, что на этих выборах миллионы людей проголосовали за четыре партии, которые и раньше участвовали в работе Государственной Думы, то, что «Единая Россия» получила устойчивое большинство голосов – это залог того, что страна будет развиваться стабильно и надежно, - добавил Андрей Исаев.

Исаев обратил внимание, что на Манежную площадь пришли и ветераны, те, кто строил и защищал нашу страну. Он передал слово председателю Совета ветеранов вооруженных сил России, генералу Армии, члену координационного совета Общероссийского народного фронта Михаилу Моисееву. Он напомнил, что 6 мая 2011 года был создан Общероссийский Народный фронт, «который объединил в своих рядах все слои населения во имя будущего России, во имя будущего каждого из нас, стоящего на этой площади, и который смотрит сегодня на экраны телевизоров».

Многотысячный митинг в День Конституции завершился исполнением гимна России.

Несмотря на достаточно ясно заявленные цели, ряд СМИ сообщил о событии как об ответе на протестный митинг, прошедший 10 декабря на Болотной площади. Впрочем, политологи с этим не согласны. В преддверии митинга они высказались, что акция Партии самодостаточна и не является попыткой противопоставить себя оппозиции.

«Это ни в коем случае никакой не ответ на оппозиционные акции. Единороссы не стали бы проявлять подобную слабость, ведь в партии не считают минувшие думские выборы нечестными, - считает главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александра Ципко.

Аналогичной точки зрения придерживается и завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков. Он считает, что этот митинг – логичный процесс «перетекания завершившейся думской избирательной кампании в президентскую».

