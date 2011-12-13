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Posted 13 декабря 2011, 02:20

Published 13 декабря 2011, 02:20

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

В Хабаровске обсуждают проекты сотрудничества приграничных территорий России и Китая

13 декабря 2011, 02:20
Здесь проходит очередное заседание российско-китайского координационного совета

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске открылось 12-ое заседание российско-китайского координационного совета по межрегиональному и приграничному торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края, с докладом выступил первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр Купряков. По его словам, основным документом, определяющим перспективы межрегионального взаимодействия территорий, является программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая на период до 2018 года. Документ принят главами России и Китая и предусматривает реализацию ряда проектов. Созданию индустриальных зон, как наиболее перспективной формы межрегионального сотрудничества, в программе уделяется особое внимание.
«Это, например, промышленная зона в поселке Могойтуй, объем инвестиций в строительство составит 2,5 млрд. рублей. Проект по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье. Общая стоимость - 100 млрд. рублей. Строительство железнодорожного мостового перехода через Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское и Тунцзян – единственный постоянно действующий трансграничный мостовой переход через Амур на 3000 км российско-китайской границы», - рассказал А. Купряков.
В числе весомых инвестиционных проектов он также выделил строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» в Республике Бурятия, уникальный трансграничный проект совместного освоения острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае – «Один остров – две страны», создание лесопромышленного парка в районе с. Пашково Еврейской автономной области.
«Реализации этих идей будет оказано особое внимание и поддержка со стороны федерального центра. Но мы считаем, что залогом динамичного развития взаимовыгодной кооперации между нашими регионами является реализация не только крупных, комплексных проектов, но также мелких и средних, которые можно отнести к региональному и муниципальному уровням», - подчеркнул А. Купряков.
Программа сотрудничества территории восточных регионов России с Северо-Востоком Китая включает в себя 57 проектов. В настоящее время в стадии реализации находится только 19 из них, у 22 дорабатывается документация. Хабаровский край находится в числе лидеров среди территорий Востока России по количеству реализуемых проектов.

Фото Валерия Спидлена

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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