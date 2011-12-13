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Posted 13 декабря 2011, 05:00

Published 13 декабря 2011, 05:00

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

В Хабаровске задержан курьер, перевозивший наркотики из Амурской области

13 декабря 2011, 05:00
Сотрудники транспортной полиции обнаружили их в пачке из-под сока

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Оперативники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на платформе железнодорожного вокзала Хабаровска встречали очередного наркокурьера, приехавшего пассажирским поездом № 326 "Нерюнгри - Хабаровск".
Не работающий 48 - летний житель Амурской области, раннее неоднократно судимый по ст. 228 УК РФ и освободившийся из мест лишения свободы в июле этого года, решил найти работу в столице Дальнего Востока. Надеясь на свою изобретательность, он прихватил пачку сока «Добрый», емкостью 1,5 литра, предварительно начинив ее особым содержимым, которая и была обнаружена оперативниками в ходе досмотра дорожной сумки пассажира.
При более тщательном осмотре запечатанной пачки, сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока внутри нее обнаружили и изъяли пакеты с гашишем, весом более 43 граммов и гашишным маслом весом более 843 граммов. В ходе дальнейшей оперативной разработки удалось выяснить, что этот «груз» предназначался жителю города Советская Гавань Хабаровского края.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УТ МВД России по ДФО сотрудники УР Хабаровского ЛУ провели так называемую «Контролируемую поставку», в ходе которой удалось задержать и второго участника, проживающего в Советской Гавани.
В настоящее время в отношении обоих возбуждены уголовные дела.

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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