В Хабаровске задержан курьер, перевозивший наркотики из Амурской области

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Оперативники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на платформе железнодорожного вокзала Хабаровска встречали очередного наркокурьера, приехавшего пассажирским поездом № 326 "Нерюнгри - Хабаровск".

Не работающий 48 - летний житель Амурской области, раннее неоднократно судимый по ст. 228 УК РФ и освободившийся из мест лишения свободы в июле этого года, решил найти работу в столице Дальнего Востока. Надеясь на свою изобретательность, он прихватил пачку сока «Добрый», емкостью 1,5 литра, предварительно начинив ее особым содержимым, которая и была обнаружена оперативниками в ходе досмотра дорожной сумки пассажира.

При более тщательном осмотре запечатанной пачки, сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока внутри нее обнаружили и изъяли пакеты с гашишем, весом более 43 граммов и гашишным маслом весом более 843 граммов. В ходе дальнейшей оперативной разработки удалось выяснить, что этот «груз» предназначался жителю города Советская Гавань Хабаровского края.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УТ МВД России по ДФО сотрудники УР Хабаровского ЛУ провели так называемую «Контролируемую поставку», в ходе которой удалось задержать и второго участника, проживающего в Советской Гавани.

В настоящее время в отношении обоих возбуждены уголовные дела.