В Приморье подорожали мясо, рыба и водка

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – К Новому году в Приморье скакнули цены на овощи, рыбу и спиртное.С начала года цены на эти продовольственные товары в крае выросли на 4,5%.Сезонный рост цен на картофель и овощи наметился еще в ноябре.Овощи подорожали на 0,9-3,7%. Есть и позитивные новости: остаются пока дешевле уровня декабря 2010 года цены на яйца (на 1,3%), курицу, окорочка куриные (на 5,7% и 11,4%,). Сахар подешевел на 19%.В общем же, как отмечает Приморскстат, индекс потребительских цен за прошедшие одиннадцать месяцев года составил 105.2% к декабрю 2010 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (105.7%).С начала года заметно подорожали смеси сухие молочные для детского питания, молоко , говядина, сливочное масло, кисломолочные продукты – на 8,8-10,6%, пшеничная мука, шоколадные конфеты, консервы, соки, маргарин, кофе – на 10-14,4%. Коньяк, водка стали дороже на 11,6-12,3%, мороженое, мед – на 14.3-17.2%. подорожала и рыба - на 8,4-17,8%.Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец ноября 3486,5 рубля и выросла с начала года на 2,3%.