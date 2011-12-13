В Приморье определена лучшая метеостанция года

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Примгидромете подведены итоги конкурса на звание лучшей гидрометеорологической станции. По итогам 2011 года, лучшей станцией Примгидромета была признана метеорологическая станция "Пограничный".Метеорологическая станция Пограничный была открыта железнодорожным ведомством в 1902 году для изучения метеорологических условий на трассе строящейся Сибирской железной дороги. Поэтому длительное время принадлежала Китайско-Восточной железной дороге.За годы существования станция внесла весомый вклад в изучение метеорологического режима Приморского края, в особенности его западных районов. Примечательно, что даже в годы Первой Мировой войны и революции, когда метеорологическая сеть Дальнего Востока была значительно сокращена, метеостанция Пограничный продолжала работать.С развитием сельского хозяйства в Приморье станция Пограничный стала выполнять агрометеорологические наблюдения. Кроме этого, для определения параметров ветра и высоты нижней границы облаков на станции долгое время проводились шаропилотные наблюдения.Материалы наблюдений метеостанции всегда отличались высоким качеством, что говорит о большом вкладе и заинтересованности коллектива в работе.Второе и третье место заняли метеостанция "Терней" и агрометеорологическая станция "Тимирязевский" соответственно. Коллективы-победители конкурса получат ценные подарки, которые помогут сделать работу и быт метеостанций более приятными - мебель, бытовую технику и др.Администрация Примгидромета сердечно поздравляет коллективы метеостанций - участников конкурса, желает дальнейших успехов в работе, здоровья и счастья в личной жизни.Конкурс "Лучшая метеостанция" проводится среди метеорологических станций Примгидромета уже более 10 лет. Работа станций в течение года оценивается по различным показателям, начиная с выполнения плана метеорологических наблюдений и вплоть до порядка на метеоплощадке и в рабочих помещениях. Затем специально созданная комиссия подводит итоги работы каждой станции и выявляет лучшие результаты. Коллективы-победители премируются и награждаются ценными подарками.В нынешнем году за призовые места боролись 14 из 44 гидрометеорологических станций Примгидромета, которые за отличную работу премировались в течение всего 2011 года. Специалисты Примгидромета отмечают, что с начала проведения подобных конкурсов существенно улучшилась работа метеостанций, повысилось качество наблюдений. Количество станций, работающих на "отлично" увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2000 годом, - сообщает "Примгидромет".