vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2011, 22:46

Published 12 декабря 2011, 22:46

Modified 16 августа 2022, 19:40

Updated 16 августа 2022, 19:40

Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян

12 декабря 2011, 22:46
Программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" выйдет в телерадиоэфир 15 декабря, в полдень по московскому времени

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" выйдет в телерадиоэфир 15 декабря, в полдень по московскому времени. Транслировать передачу будут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", сообщает «Российская газета».
В ходе прямого общения с россиянами глава правительства ответит на вопросы, волнующие граждан нашей страны. Свой вопрос Владимиру Путину смогут задать не только гости студии, но и те, с кем премьер будет общаться в ходе прямых включений из городов России. Возможность обратиться к главе правительства получит любой, кто позвонит или направит SMS-сообщение в единый центр обработки информации, а также посетит сайт программы. Наиболее интересные и актуальные из поступивших в колл- центр и на сайт вопросов будут заданы Владимиру Путину во время прямого эфира.
Сбор вопросов Владимиру Путину традиционно будет осуществляться через единый центр обработки информации. Его работа началась сегодня в 00:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания прямого эфира программы.
Позвонить в единый центр обработки информации из любой точки России можно по телефону 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный.
Вопрос через Интернет можно задать на сайте программы по адресам www.moskva-putinu.ru или москва-путину.рф из раздела "Задать вопрос".
Вопросы в виде SMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40. Отправка по России с телефонов любого оператора связи - бесплатная. Задать вопрос Путину можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

А.М.
Фото: www.moskva-putinu.ru

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика