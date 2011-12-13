Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" выйдет в телерадиоэфир 15 декабря, в полдень по московскому времени. Транслировать передачу будут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", сообщает «Российская газета».

В ходе прямого общения с россиянами глава правительства ответит на вопросы, волнующие граждан нашей страны. Свой вопрос Владимиру Путину смогут задать не только гости студии, но и те, с кем премьер будет общаться в ходе прямых включений из городов России. Возможность обратиться к главе правительства получит любой, кто позвонит или направит SMS-сообщение в единый центр обработки информации, а также посетит сайт программы. Наиболее интересные и актуальные из поступивших в колл- центр и на сайт вопросов будут заданы Владимиру Путину во время прямого эфира.

Сбор вопросов Владимиру Путину традиционно будет осуществляться через единый центр обработки информации. Его работа началась сегодня в 00:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания прямого эфира программы.

Позвонить в единый центр обработки информации из любой точки России можно по телефону 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный.

Вопрос через Интернет можно задать на сайте программы по адресам www.moskva-putinu.ru или москва-путину.рф из раздела "Задать вопрос".

Вопросы в виде SMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40. Отправка по России с телефонов любого оператора связи - бесплатная. Задать вопрос Путину можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков.