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Posted 13 декабря 2011, 05:27

Published 13 декабря 2011, 05:27

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Зимняя спартакиада "Хабаровской генерации" собрала больше 100 участников

13 декабря 2011, 05:27
Возраст и должность в баталиях роли не играли

ХАБАРОВСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Завершилась третья зимняя спартакиада энергетиков филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК». Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании, спортивный праздник стал уже традиционным событием декабря, проходящим под эгидой Дня энергетика. В нем приняли участие все электростанции филиала, включая команду аппарата управления.
На старт вышло 132 спортсмена филиала. К участию допускались все работники: без каких-либо возрастных и должностных ограничений.
Программа спартакиады продолжалась три дня и включала соревнования по мини-хоккею, лыжным гонкам, плаванию, шахматам, настольному теннису.
В тяжелых ледовых баталиях победила команда аппарата управления филиала. Эта первая уверенная победа молодой команды – пропуск на участие в более серьезном испытании – предстоящей Зимней спартакиаде ОАО «ДГК».
В лыжных гонках традиционно борьба развернулась между несколькими сильнейшими лыжниками и лыжницами филиала. Победа работниц Комсомольской ТЭЦ-3 Эльвиры Сотнич и Валентины Захаревич в лыжных состязаниях – прямой путь к участию в очередной Зимней спартакиаде энергетиков компании. Впрочем, как и в мужском зачете. Так, Евгению Кузьмину из Комсомольской ТЭЦ-2 и Андрею Белокрылову из Николаевской ТЭЦ предстоит отстаивать честь филиала на предстоящих соревнованиях ОАО «ДГК».
В теннисе явными фаворитами были спортсмены аппарата управления филиала.
В плавании первое место безоговорочно отвоевали спортсмены Амурской ТЭЦ. В личном зачете лучшими оказались Евгений Карасев из Амурской ТЭЦ-1, Эдуард Пантюхин из Хабаровской ТЭЦ-1. У женщин в обеих возрастных категориях победу одержали также «амурчанки» - Светлана Заборских и Елена Григорьева.
И в шахматах пальма первенства досталась Амурской ТЭЦ-1. Лидером в личном зачете явился работник этого структурного подразделения Александр Шишкин.
В общем зачете победу одержали спортсмены Амурской ТЭЦ-1. Им был вручен кубок победителя. Второе место завоевала команда аппарата управления филиала. Третье место у команды Комсомольской ТЭЦ-3.
Участию в спортивных соревнованиях, как и в целом, пропаганде здорового образа жизни в филиале «Хабаровская генерация»» уделяется большое внимание. Эти важные направления социальной политики направлены на укрепление здоровья коллектива, создание благоприятного психологического климата, обеспечение условий для профессионального и личностного развития энергетиков.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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