Более 80 миллионов рублей выделено на ремонт спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

В этом году начали второй этап реконструкции спорткомплекса, который планируется завершить в апреле 2012. В спорткомплексе появится современный фитнес-комплекс, который расширит спектр предлагаемых спортивных услуг. Откроется сауна, тренажёрный зал, зал для занятий единоборствами, массажный кабинет, фито-бар.