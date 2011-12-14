Более 80 миллионов рублей выделено на ремонт спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

Posted 14 декабря 2011, 05:22
Published 14 декабря 2011, 05:22
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 80 миллионов рублей выделено в этом году Комсомольским-на-Амуре авиационным объединением им. Ю.А. Гагарина на реконструкцию спортивного комплекса «Смена».
Ремонт спроткомплекса начался еще в октябре 2009 года. По завершению первого этапа реконструкции в «Смене» был открыт современный бассейновый комплекс с новыми раздевалками, душевыми, обновленными системами отопления, водоснабжения, электроосвещения, вентиляции и водоподготовки.
В этом году начали второй этап реконструкции спорткомплекса, который планируется завершить в апреле 2012. В спорткомплексе появится современный фитнес-комплекс, который расширит спектр предлагаемых спортивных услуг. Откроется сауна, тренажёрный зал, зал для занятий единоборствами, массажный кабинет, фито-бар.
Планируется отремонтировать спортивные площадки-корты для занятий теннисом, волейболом, баскетболом, а также поля для мини-футбола. Для дошкольников в планах организовать специальную игровую комнату.
Спортивный комплекс «Смена» является одним из социальных объектов ОАО «КнААПО». Это база для проведения многочисленных заводских соревнований и спартакиад. В стенах «Смены» проходят городские и краевые спартакиады производственных коллективов, в которых «гагаринцы» традиционно занимают призовые места.
«Смена» - спортивный клуб для семей работников авиаобъединения, для жителей Ленинского (заводского) округа Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время в спорткомплексе работают секции плавания, гребли на байдарках и каноэ, спортивно-оздоровительные группы, карате, тяжелой атлетики, вольной борьбы, волейбола, аквааэробики и аэробики.
Ежегодно в зимние месяцы на стадионе «Смена» работает каток. В будущем году исполнится 50 лет присвоению заводскому коллективу физкультуры «Смена» почётного спортивного звания «Спортивный клуб». Этому юбилею посвятят спортивные состязания и турниры, а также праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Фото news.rambler.ru
ен