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Posted 14 декабря 2011, 04:39

Published 14 декабря 2011, 04:39

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

Елочные базары будут работать во всех городах и крупных районных центрах Приморья

14 декабря 2011, 04:39
На рынок поступит около 20 тысяч новогодних елок

ВЛАДИВОСТОК. 14 декабря. "ВОСТОК-МЕДИА" - Елочные базары будут организованы во всех районных центрах и многих крупных населенных пунктах Приморского края. По предварительным оценочным данным, на рынок поступит около 20 тысяч новогодних елок, из них 7,6 тысячи поставит КППК "Приморское лесохозяйственное объединение", остальные – арендаторы лесных участков, сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе администрации Приморского края.Розничная цена за одну новогоднюю елку ожидается в пределах от 700 до 2000 рублей - в зависимости от качества и размера елки.Заготовка новогодней продукции будет производиться в специально отведенных местах, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Это места, предусмотренные для устройства минерализованных полос, противопожарных разрывов, противопожарных и лесохозяйственных дорог, а также при проведении рубок ухода за хвойными молодняками (осветление, прочистки).Между тем, в Приморье заготовку и транспортировку новогодней продукции будут проверять контролирующие органы – сотрудники УВД совместно с государственными лесными инспекторами Приморского края.Напомним, что ответственность за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период законодательству составляет от 6219 рублей до 17712 рублей. Кроме того, нарушитель может быть привлечен за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период к административной ответственности, а также к уголовной ответственности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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