Многодетным семьям в ЕАО предоставят бесплатные земельные участки

БИРОБИДЖАН. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – На заседании правительства Еарейской автономной области обсудили механизм реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.

Как рассказал председатель комитета по управлению госимуществом Виктор Солнцев, в Еврейской автономной области 1288 многодетных семей имеют право на получение земельных участков, выделяемых под строительство собственного дома.

«Работа по подготовке к реализации областного закона на территории автономии ведется, но имеется ряд сложностей и нерешенных проблем. В большинстве муниципальных районов земельные участки определены, но не все они полностью пригодны для строительства: часть из них заболочена, к некоторым не подведены линии электропередач, отсутствуют подъездные дороги, автобусное сообщение», - сообщил В.Солнцев.

В ходе обсуждения губернатор Александр Винников заметил, что системной работы, направленной на реализацию областного закона, пока нет. «То, что сегодня сделано, - только подступы к решению сложной и серьезной задачи», - пояснил глава региона.

Он предложил комиссии, созданной для контроля за реализацией закона, разработать четкий пошаговый план работы и организовать специальные выездные заседания во всех муниципальных образованиях автономии. К этой работе решено подключить и поселения, чтобы с их помощью вникнуть в существующие проблемы.

«Участки многодетным семьям будут предоставляться бесплатно, поэтому средства на изготовление документов по межеванию и оформлению участков в собственность должны быть предусмотрены в бюджетах муниципалитетов. Необходимо обратить внимание на необходимость формирования новых земельных участков, пригодных для строительства, которые по возможности можно будет обеспечить коммунальной инфраструктурой. Сделать нужно все, что возможно», - подчеркнул А.Винников.

ВЧ

