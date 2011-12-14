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Posted 13 декабря 2011, 21:39

Published 13 декабря 2011, 21:39

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Многодетным семьям в ЕАО предоставят бесплатные земельные участки

13 декабря 2011, 21:39
Закон начнет действовать с 1 января 2012 года

БИРОБИДЖАН. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – На заседании правительства Еарейской автономной области обсудили механизм реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.
Как рассказал председатель комитета по управлению госимуществом Виктор Солнцев, в Еврейской автономной области 1288 многодетных семей имеют право на получение земельных участков, выделяемых под строительство собственного дома.
«Работа по подготовке к реализации областного закона на территории автономии ведется, но имеется ряд сложностей и нерешенных проблем. В большинстве муниципальных районов земельные участки определены, но не все они полностью пригодны для строительства: часть из них заболочена, к некоторым не подведены линии электропередач, отсутствуют подъездные дороги, автобусное сообщение», - сообщил В.Солнцев.
В ходе обсуждения губернатор Александр Винников заметил, что системной работы, направленной на реализацию областного закона, пока нет. «То, что сегодня сделано, - только подступы к решению сложной и серьезной задачи», - пояснил глава региона.
Он предложил комиссии, созданной для контроля за реализацией закона, разработать четкий пошаговый план работы и организовать специальные выездные заседания во всех муниципальных образованиях автономии. К этой работе решено подключить и поселения, чтобы с их помощью вникнуть в существующие проблемы.
«Участки многодетным семьям будут предоставляться бесплатно, поэтому средства на изготовление документов по межеванию и оформлению участков в собственность должны быть предусмотрены в бюджетах муниципалитетов. Необходимо обратить внимание на необходимость формирования новых земельных участков, пригодных для строительства, которые по возможности можно будет обеспечить коммунальной инфраструктурой. Сделать нужно все, что возможно», - подчеркнул А.Винников.
ВЧ

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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