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Posted 14 декабря 2011, 01:13

Published 14 декабря 2011, 01:13

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

Пожар на горевшем мосту ликвидировали только сегодня утром

14 декабря 2011, 01:13
Сюжет
Происшествие
Об этом сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В 6 часов 30 минут (по местному времени) 14 декабря 2011 года пожар на строящемся мосту через бухту Золотой рог ликвидирован. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
При тушении было задействовано 105 человек личного состава и 25 единиц техники. Тушение осложняли сложность подъезда к месту возгорания, наличие очага пожара на высоте более 50 метров от земли и особенностями возводимой конструкции.
В целях защиты от падающих горящих частиц деревянной опалубки пожарные подразделения постоянно проливали крыши домов и складских помещений, находящихся в непосредственной близости от возводимого моста.
Напомним, что вечером 12 декабря в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании деревянной опалубки бетонного пролета на 12 опоре моста через бухту Золотой рог (район мыса Чуркина г. Владивостока). В результате пожара погибших и пострадавших нет.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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