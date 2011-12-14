Сахалинец забил сожительницу до смерти за 6 тысяч рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Следственным отделом по Тымовскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый проживал со своей 32-летней сожительницей. 1 сентября мужчина обнаружил пропажу 6 тысяч рублей, и потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он стал наносить женщине множественные удары (не менее 50) кулаками, деревянным подлокотником от кресла и поленом по различным частям тела потерпевшей, в том числе по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.