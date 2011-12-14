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Posted 14 декабря 2011, 05:28

Published 14 декабря 2011, 05:28

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

Сахалинец забил сожительницу до смерти за 6 тысяч рублей

14 декабря 2011, 05:28
Сюжет
Происшествие
Он нанёс ей не менее 50 ударов кулаками и поленом

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Следственным отделом по Тымовскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Следствием установлено, что обвиняемый проживал со своей 32-летней сожительницей. 1 сентября мужчина обнаружил пропажу 6 тысяч рублей, и потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он стал наносить женщине множественные удары (не менее 50) кулаками, деревянным подлокотником от кресла и поленом по различным частям тела потерпевшей, в том числе по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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