Во Владивостоке горела гостинка, где проживают сотни человек

ВЛАДИВОСТОК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - ЧП произошло во Владивостоке в гостинке по адресу Сельская, 10. В многоквартирном доме загорелась квартира на 6-м этаже. Пламя было настолько сильным, что в соседних квартирах полопались металлические двери, сгорело имущество, люди надышались угарным газом. С места событий сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".Едкий синтетический дым по коридорам дома пополз в 22. 15. Уже через несколько минут в доме начался маленький ад. С шестого этажа, где загорелась квартира, на пятый бежали замотанные в полотенца кашляющие люди. Кого-то рвало от угарного газа. Кричала в состоянии шока молодая женщина - из своей квартиры она успела спасти только документы и ноутбук. Другой девушке раскалившейся проволокой оцарапало лицо. Жильцы с покрытыми сажей лицами столпились на пятом этаже — на шестом от гари и дыма нечем было дышать. Около 22.30 на место пожара прибыли пожарные. 4 звено газодымозащитной службы работали слаженно, но до окна, из которого были видны языки пламени, пожарный рукав дотянуться не мог: не хватало длины. Пожарные призвали жильцов убрать автомобили, мешающие пожарной машине подъехать вплотную к стене дома:-Это распространенная проблема: узкие пожарные подъезды к домам во Владивостоке мешают тушению пожаров. Плюс несознательные жильцы, ставящие машины на несанкционированные парковки, мешают нам работать, - пояснили сегодня утром корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. Обстановка в доме напоминала военную: люди бегали в панике, плакали дети, в лестничном пролете лилась вода и пена. Пожарные били пластиковые окна в коридоре, эвакуирующиеся из дома жильцы выбегали на улицу под сплошным стеклянным дождем. Пожар удалось погасить ближе к полуночи. Из загоревшейся квартиры, где находились трое, удалось спасти только двоих. Один человек, мужчина 1968 года рождения, погиб. Из соседних квартир на шестом этаже, где дымилась мебель и горели двери, спасли четверых. Всего из гостинки вчера было эвакуировано 37 человек, среди них двое детей. М.Я. Фото с сайта http://1kartinki1.beon.ru/10.html