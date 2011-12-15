В Хабаровске подвели и итоги молодежной акции "Зачетный голос"

ХАБАРОВСК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Избирательная комиссия Хабаровского края при поддержке Дальневосточного государственного гуманитарного университета организовала и провела молодежную акцию - конкурс «Зачетный голос».

Целью конкурса было повысить активность молодежи на выборах депутатов Государственной Думы.

Победителями стали учебные группы различных ВУЗов города Хабаровска, которые первыми обеспечили стопроцентную явку студентов своей группы на избирательные участки.

Первое место заняла группа 151 специальности «Менеджмент в физической культуре» Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Призовые места по итогам конкурса заняли учебные группы Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточного государственного гуманитарного университета, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Торжественную церемонию награждения провели председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Виктор Цырфа и генеральный директор Дальневосточного агентства стратегических коммуникаций «Знак» Светлана Понарина.



Фото И. Бадарина