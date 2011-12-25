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Posted 25 декабря 2011, 03:03

Published 25 декабря 2011, 03:03

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

Власти Владивостока придумали альтернативу Рудневскому мосту

25 декабря 2011, 03:03
Автомобилистам предложат четыре варианта объезда моста

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Эксперты городских территорий и управления жилфонда администрации Владивостока и специалисты дорожных служб продумывают варианты разгрузки дорог, в которых в последние дни водители простаивают в многочасовых пробках из-за закрытого Рудневского моста, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

После того как был закрыт Рудневский мост, автолюбители вынуждены мириться с многочасовыми пробками, в которых они простаивают ежедневно.

Перед специалистами поставили задачу: в минимальные сроки разработать альтернативные схемы проезда, одновременно рассчитав максимально допустимые нагрузки на дорожное полотно на выбранных автодорогах.

Сейчас активно обсуждаются четыре варианта объезда моста. Как рассказали в администрации города, схему предложенных маршрутов утвердят только тогда, когда эксперты проведут полную проверку состояния автодорог, рассказали в мэрии.

Решение о закрытии Рудневского моста было принято в субботу, 17 декабря, по причине частичного обрушения конструкции. Глава Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что мост будет ремонтироваться. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию, работают над оформлением перехода моста в городскую собственность, - сообщает globalvlad.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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