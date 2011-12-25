Власти Владивостока придумали альтернативу Рудневскому мосту

Решение о закрытии Рудневского моста было принято в субботу, 17 декабря, по причине частичного обрушения конструкции. Глава Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что мост будет ремонтироваться. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию, работают над оформлением перехода моста в городскую собственность, - сообщает globalvlad.ru.