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Posted 24 февраля 2012, 05:51

Published 24 февраля 2012, 05:51

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

"Экспедиция-Трофи 2012" остановилась в Хабаровске

24 февраля 2012, 05:51
Участники ищут молодых активных предпринимателей

ХАБАРОВСК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Первой остановкой всероссийского трансконтинентального автопробега «Экспедиции-Трофи 2012» стал Хабаровск.
Вчера участники пробега выехали из Владивостока, от маяка Токаревская Кошка, в планах - поездка по стране с остановкой в разных городах.
По словам участников, это самая масштабная экспедиция в России, аналогов ей нет в мире. С 23 февраля по 8 марта они путешествуют по стране в поисках интересных людей, новых идей и проектов.

Обычно маршрут проходил от Мурманска до Владивостока - в этом году решили сделать наоборот.
«Людям, которые выросли в России, трудно чем-то гордиться. Гордиться автоматом Калашникова, черной икрой и красивыми женщинами уже всем надоело, а альтернативы мало. Поэтому мы решили создать новый проект «Легенды родины» - это будет открытое акционерное общество, в которое включатся ремесленники, художники, музыканты, те, кто вкладывает душу в то, что делает», - отметил идеолог «Экспидиции-Трофи» Александр Кравцов.
Одновременно они планируют строить предпринимательское сообщество, в котором будут и мэтры, лидеры в своей категории, и молодые предприниматели.
Цель не в том, чтобы проехать по стране на джипах, а в том, чтобы встретится с молодыми, талантливыми, деловыми людьми и начать с ними сотрудничать.
Мастер-классы, объединенные названием «Бизнес как Экспедиция» пройдут в каждом городе.

В Хабаровске обсудить актуальные проблемы и новые идеи для российского бизнеса собралось около 60 человек.
Следующая остановка экспедиции - Иркутск.

Евгения Никифорова
Фото автора

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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