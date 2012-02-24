"Экспедиция-Трофи 2012" остановилась в Хабаровске

Обычно маршрут проходил от Мурманска до Владивостока - в этом году решили сделать наоборот.

«Людям, которые выросли в России, трудно чем-то гордиться. Гордиться автоматом Калашникова, черной икрой и красивыми женщинами уже всем надоело, а альтернативы мало. Поэтому мы решили создать новый проект «Легенды родины» - это будет открытое акционерное общество, в которое включатся ремесленники, художники, музыканты, те, кто вкладывает душу в то, что делает», - отметил идеолог «Экспидиции-Трофи» Александр Кравцов.

Одновременно они планируют строить предпринимательское сообщество, в котором будут и мэтры, лидеры в своей категории, и молодые предприниматели.

Цель не в том, чтобы проехать по стране на джипах, а в том, чтобы встретится с молодыми, талантливыми, деловыми людьми и начать с ними сотрудничать.

Мастер-классы, объединенные названием «Бизнес как Экспедиция» пройдут в каждом городе.