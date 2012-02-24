Оттепель, мороз или снег: что готовят Приморью выходные?

ВЛАДИВОСТОК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Как и ожидалось, 23 февраля на большей части Приморского края прошел снег от 3 до 10 мм, в южной половине местами сильный. Максимальное количество осадков отмечено в Находке - 20 мм. Во Владивостоке за ночь и день 23 февраля выпало 6 мм осадков. В краевом центре снег сопровождался северным ветром с порывами до 24-27 м/c, сообщает сайт «Примгидромета».

24 февраля циклон, вызвавший непогоду в Приморье, находится в северо-западной части Тихого океана. Погоду в крае минувшей ночью определяло поле повышенного давления. Температурный фон в крае вновь понизился до -19...-26°C, в горных районах до -27...-32°C, на побережье до -9...-14°C. Сегодня днем на большей части Приморья ожидается умеренно-морозная ясная погода.

Чем ближе весна, тем быстрее меняется синоптические процессы. Ослабевший сибирский антициклон позволяет проходить циклонам и фронтальным разделам через юг Дальнего Востока. Так, уже в выходные дни наш край окажется под влиянием очередных фронтальных разделов. Местами ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Слабый снег возможен и во Владивостоке. В ночь на субботу повысится температурный фон в западной половине края, на востоке будет морозно. Днем температура воздуха в крае составит -1...-6°C, местами -8...-13°C.

Во Владивостоке в ночь на субботу при юго-восточном ветре будет -8...-10°C, а днем -4...-7°C.

В ночь на воскресенье ожидается похолодание в западной половине края, восточная часть останется под прикрытием циклона, значительного понижения температуры здесь не ожидается.