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Posted 24 февраля 2012, 04:32

Published 24 февраля 2012, 04:32

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Радист с затонувшего судна "Таня Карпинская" вернулся во Владивосток

24 февраля 2012, 04:32
Сюжет
Происшествие
Капитан пока продолжает оставаться в Японии

ВЛАДИВОСТОК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 23 февраля во Владивосток из Японии вернулся радист с затонувшего судна «Таня Карпинская». 39 – летний Борис Макаров прилетел позже, чем остальной экипаж из-за того, что в момент ЧП он нес вахту у руля, и ему пришлось отвечать на вопросы японских блюстителей закона, пишет «КП».
- Радист прилетел 23 февраля. Он мог бы вернуться и раньше, но самолеты из Токио летают во Владивосток не каждый день, - рассказали в компании «Восточный путь». – Капитан пока остался в Японии. Он до сих пор дает показания. Когда он прилетит, пока неизвестно.
Напомним, 7 февраля в японском порту «Ниигата» столкнулись владивостокское судно «Таня Карпинская» и сингапурский контейнеровоз. В момент ЧП на борту владивостокского судна находились 17 членов экипажа. Моряков успели спасти, а сухогруз пошел ко дну.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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