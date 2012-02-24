Сегодня в Пекине открылась выставка "Память военных лет"

ВЛАДИВОСТОК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Выставка отражает совместную работу китайской и российской сторон по увековечению памяти советских воинов, погибших при освобождении Маньчжурии , сообщили РИА «Восток-Медиа» в областной администрации.

Глава Приамурья поблагодарил органы власти КНР за их работу по благоустройству воинских захоронений. В целом же он охарактеризовал эту работу чрезвычайно плодотворной, укрепляющей добрососедские взаимоотношения двух стран. «В 2012 году народы России и Китая отмечают 67-ую годовщину победы в войне с милитаристской Японией. В обеих странах в связи с этим запланирован целый ряд мероприятий, - отметил губернатор, обращаясь к участникам торжества. - Прошли десятилетия со времен тех страшных событий. Время имеет огромную власть. И именно эта работа позволяет помнить уроки второй мировой войны, вместе отстраивать систему безопасности во всем мире».

Наиболее значимой частью церемонии открытия выставки стала передача «Книг памяти» представителям посольств и военным атташе советских республик, солдаты которых воевали в 1945 году на территории Китая, погибли и были захоронены на этой территории, а спустя десятки лет благодаря мемориальной работе амурских историков их имена были восстановлены. "Книги памяти" были вручены представителям Азербайджанской Республики, Республики Армения, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины. Участие в церемонии не смогли принять еще две бывших союзных республики, однако им исторически важный документ будет передан иным путем.

Получив документ, атташе по вопросам обороны Республики Армения Вагхинак Саргсян отметил следующее: «Все республики внесли свою лепту, свой вклад в дело победы над фашизмом. Восстанавливая фамилии тех, кто погиб на полях сражения, мы восстанавливаем историю какой-то определенной семьи. Представляете, ведь это не просто «Книга памяти». В действительности это означает, что маленький мальчик или молодой юноша узнает, что дед его погиб, отстаивая его родину на дальневосточных рубежах нашей великой родины. Значимее этого ничего нет».

Военный атташе Республики Казахстан в КНР генерал-майор Едил Уразов отметил, что по работе в Москве не единожды сталкивался с самоотверженным, бескорыстным и порой доходящим до фанатизма трудом поисковиков. Он поблагодарил организаторов церемонии от имени представителей всех бывших союзных республик: «Мы с волнением принимали «Книги памяти» с фамилиями наших воинов-земляков, которые отдали самое святое - свои жизни за наше с вами будущее. Глубоко символично, что мы - представители Союза, отцы и деды которого плечом к плечу воевали на фронтах второй мировой войны, вместе сегодня отдаем дань памяти на территории дружественной нам Китайской Народной Республики. Хочу поблагодарить сотрудником Амурского краеведческого музея, китайских коллег, всех поисковиков, которые проводят работу по увековечению памяти воинов».

Участие в торжественной церемонии принял посол России в Китае Сергей Разов. Вот как он охарактеризовал мероприятия после официальной церемонии его открытия: «Прежде всего, хочу поблагодарить амурских коллег, которые вложили немало усилий в организацию выставки. Сама церемония получилась чрезвычайно трогательной, думаю, она вызвала огромный интерес у публики, особенно китайской. Что же касается значения таких мероприятий в целом, то, к сожалению, в силу естественных причин, очевидцев и участников тех событий становится все меньше. Поэтому для тех, кто ныне жив, и особенно для будущий поколений, очень важно активировать человеческую память относительно того, что же происходило здесь, на китайской стороне, в годы войны. Красная армия по существу освободила от захватчиков север Китая и, как говорится в официальной историографии «внесла большой вклад в освобождение и победу китайского народа в войне с милитаристской Японией». Поэтому живая человеческая память о событиях тех лет очень важна».

НК

