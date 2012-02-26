Что придется доставать россиянам из "широких штанин"?

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Директор Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский пришел к выводу, что от внутреннего российского паспорта можно переходить к пластиковому удостоверению личности.

"Безусловно, за этим будущее", - подчеркнул глава ФМС на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник. "Нужен документ, удостоверяющий личность внутри РФ. Но это не паспорт. Как вариант - пластиковое удостоверение личности с чипом".

Чиновник добавил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Так что о сроках, по его словам, говорить пока рано. Стоит отметить, что об отмене паспорта говорилось и ранее, в частности, такую идею озвучивал президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Интерфакс».

Напомним, глава ФМС еще в марте 2010 года заявлял, что поддерживает введение универсального электронного носителя информации, в котором будут содержаться все данные о человеке.

Планировалось, что УЭК (универсальная электронная карта) начнут выдавать гражданам РФ уже с начала текущего года, вначале по письменному заявлению граждан, а с 2014 года их начнут распространять уже в уведомительном порядке. Но ближе к концу 2011-го появилась информация, что начало выдачи УЭК переносится на год и выдавать их начнут с начала 2013 года.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух тогда в заявлении делал акцент на то, что "Электронное правительство" не подготовлено к применению новых средств идентификации пользователей.

Предполагается, что УЭК станет действительно универсальной: она будет привязана к счету в банке, будет платежной картой, на нее будут перечисляться пенсии, налоговые вычеты и так далее.