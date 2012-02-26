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Posted 26 февраля 2012, 05:21

Published 26 февраля 2012, 05:21

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

В Восточном военном округе набирают контрактников

26 февраля 2012, 05:21
Платить будут порядка 43 тысяч рублей в месяц

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Начинается отбор кандидатов для заключения контрактов на прохождение военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа на должностях старшин, сержантов и солдат.
В числе основных требований, предъявляемых к кандидатам, возраст от 19 до 30 лет, российское гражданство, прохождение военной службы по призыву или наличие гражданской специальности, родственной военной. Кроме этого, потенциальный контрактник должен обладать хорошим здоровьем, быть физически развитым и успешно пройти психологический тест.
В настоящее время проводится набор на замещение воинских должностей плавсостава подводных и надводных кораблей, в воинских частях специального назначения, технического и обслуживающего персонала соединений и воинских частей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также младшего командного состава воинских частей родов войск.
Министерством обороны Российской Федерации предоставляется социальный пакет военнослужащего по контракту. Военнослужащим по контракту Восточного военного округа один раз в год предоставляется проезд к месту проведения отпуска и обратно на военнослужащего и одного из членов семьи, бесплатное медицинское и реабилитационное обслуживание в военно-медицинских учреждениях, обеспечение служебным жильем или выплатой на поднаем жилья, право на пенсию с 45 лет, при условии наличия выслуги 20 и более лет, а также страхование жизни и здоровья.
С января 2012 года значительно увеличилось денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Восточном военном округе. К примеру, командир отделения в звании «сержант», имеющий 5 лет выслуги, квалификацию специалиста 3 класса и допуск к работе с секретными документами получает 43 тысячи рублей в месяц, рядовой при тех же условиях - 34 тысячи рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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