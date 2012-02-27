На пьедестале почёта фестиваля "Азарт. Здоровье. Отдых" – семья Волошиных

ХАБАРОВСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во втором зимнем краевом физкультурно - спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых», состоявшемся 25-26 февраля в Хабаровске, наиболее захватывающей стала программа семейных стартов, в которой приняли участие 20 семей Хабаровского края.

Золотые медали победителей завоевала семья Волошиных, представлявшая команду МУП Хабаровска «Водоканал».

В программе соревнований родителей и детей в этом году были такие непростые виды спорта, как лыжная эстафета, фигурное катание на коньках и метание снежков.

Честь МУП города Хабаровска «Водоканал» защищали семь дружных семей - Рекеда, Тобиковы, Шевцовы, Романцевы, Рахматулины, Каладжи и Волошины.

В упорной борьбе с семьями таких трудовых коллективов, как ТОГУ, Сбербанк, КНААПО, ДГК, Скорая Амурска, Хабаровские тепловые сети и других, команда «Водоканала» показала отличные результаты.

Главными соперниками Марии, Руслана и Глеба Волошиных была семья Немовых из Хабаровского промышленно-экономического техникума, которая в прошлом году набрала наибольшее количество очков и заняла первое место.

В этом году удача улыбнулась Волошиным. На втором месте – Оксана, Роман и Артём Немовы. Третий результат по итогам трёх видов – у семьи Прядохиных из Дальспецстроя.

Фото пресс-службы МУП Хабаровска «Водоканал»

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