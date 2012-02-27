Раскрыт план покушения на Путина

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Спецслужбам Украины и России удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на баллотирующегося в президенты премьер-министра России Владимира Путина, сообщает утром в понедельник Первый канал.

«В Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после президентских выборов. Расследование ещё продолжается», – отмечается в сообщении.