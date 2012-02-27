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Posted 27 февраля 2012, 05:32

Published 27 февраля 2012, 05:32

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Раскрыт план покушения на Путина

27 февраля 2012, 05:32
Спецслужбам России и Украины удалось сорвать планы террористов

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Спецслужбам Украины и России удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на баллотирующегося в президенты премьер-министра России Владимира Путина, сообщает утром в понедельник Первый канал.
«В Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после президентских выборов. Расследование ещё продолжается», – отмечается в сообщении.

«Газета.Ru»
Фото с сайта http://www.ria.ru/politics/20120208/560520647.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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