У строящегося рынка во Владивостоке рухнула крыша

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке обрушилась крыша строящегося павильона на рынке «Березка» на Второй Речке. Сотни покупателей стали свидетелями того, как рушилась крыша павильона, на котором в этот момент находилось несколько рабочих, сообщает ДВ –РОСС.

Рабочие собирались заливать бетонным раствором крышу возводимого строения. Все находившиеся на рынке услышали сильный грохот разваливающегося недостроенного здания. Рабочие успели спастись, схватившись за погнувшуюся арматуру.

Место строительства было обнесено забором, и поэтому удалось избежать жертв.

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