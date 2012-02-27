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Posted 26 февраля 2012, 22:50

Published 26 февраля 2012, 22:50

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

У строящегося рынка во Владивостоке рухнула крыша

26 февраля 2012, 22:50
Сюжет
Происшествие
Конструкция не выдержала заливки бетона

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке обрушилась крыша строящегося павильона на рынке «Березка» на Второй Речке. Сотни покупателей стали свидетелями того, как рушилась крыша павильона, на котором в этот момент находилось несколько рабочих, сообщает ДВ –РОСС.
Рабочие собирались заливать бетонным раствором крышу возводимого строения. Все находившиеся на рынке услышали сильный грохот разваливающегося недостроенного здания. Рабочие успели спастись, схватившись за погнувшуюся арматуру.
Место строительства было обнесено забором, и поэтому удалось избежать жертв.
Фото - http://www.novoteka.ru/event/3365383

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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