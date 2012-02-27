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Posted 26 февраля 2012, 22:34

Published 26 февраля 2012, 22:34

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

В Хабаровском крае разработают программу поддержки дачников

26 февраля 2012, 22:34
Об этом заявил губернатор Вячеслав Шпортна встрече с садоводами и огородниками

ХАБАРОВСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровском крае необходимо разработать целевую программу по поддержке садово-огородных объединений.
Соответствующее поручение глава края дал профильным министерствам после встречи с садоводческими объединениями Хабаровского края в субботу.
Садоводы и огородники Хабаровского края объединены в межрайонный союз. Только в Хабаровске их насчитывается около 100 тысяч. Ежегодно правительство края выделяет более 100 млн. рублей на поддержку. Однако этих мер недостаточно.
«Поэтому и было принято решение организовать сегодняшнюю встречу, чтобы поговорить о проблемах. Правительство края ежегодно увеличивает поддержку садоводов. Только на 2012 год запланировано около 141 млн. рублей на сдерживание тарифов, льготные перевозки, инженерные работы в дачных сообществах, ремонт подъездных дорог. Однако предпринимаемые меры в полной мере не решают всех проблем. Для этого нужен системный подход», - сказал губернатор.
По словам Вячеслава Шпорта, в крае уже приняты и успешно действуют больше двадцати целевых программ, в том числе – по развитию сельского хозяйства.
Концепция нового программного документа должна быть разработана до 1 сентября этого года, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства Хабаровского края.

Фото Валерия Спидлена

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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