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Posted 28 февраля 2012, 05:43

Published 28 февраля 2012, 05:43

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Владимир Путин знал обо всех попытках покушений на него

28 февраля 2012, 05:43
Сколько их было всего?

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Премьер-министру России Владимиру Путину докладывали о каждой из попыток покушений на него, заявил пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрий Песков.
"Подобная информация охраняемому лицу докладывается незамедлительно, особенно, если получаемые данные находят подтверждение", - заявил Песков "Интерфаксу" во вторник.
Накануне «Первый канал» сообщил о как минимум четырех покушения на Путина, начиная с 2001 года. По словам Пескова, Путин знал о каждой из таких попыток.
"Что касается Путина, то появление подобной информации никогда не приводит к тому, что он меняет свой рабочий график. Он не отказывается ни от запланированных поездок, ни от посещений тех или иных объектов", - сказал пресс-секретарь.

А.М.
Фото: http://www.aif.ru/news/news/news_id/18119

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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