Владимир Путин знал обо всех попытках покушений на него

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Премьер-министру России Владимиру Путину докладывали о каждой из попыток покушений на него, заявил пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрий Песков.

"Подобная информация охраняемому лицу докладывается незамедлительно, особенно, если получаемые данные находят подтверждение", - заявил Песков "Интерфаксу" во вторник.

Накануне «Первый канал» сообщил о как минимум четырех покушения на Путина, начиная с 2001 года. По словам Пескова, Путин знал о каждой из таких попыток.

"Что касается Путина, то появление подобной информации никогда не приводит к тому, что он меняет свой рабочий график. Он не отказывается ни от запланированных поездок, ни от посещений тех или иных объектов", - сказал пресс-секретарь.