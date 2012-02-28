Земле грозит столкновение с астероидом

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Столкновение с астероидом грозит Земле в феврале 2013 года. В случае, если астероид 2012 DA14, открытый несколько дней назад, не разминется с нашей планетой, масштаб катастрофы будет сопоставим с падением Тунгусского метеорита, предупреждают ученые.

Астероид 2012 DA14 обнаружили 23 февраля сотрудники испанской обсерватории Ла Сагра. Затем эти данные подтвердили французские, итальянские и американские ученые. По их расчетам, орбита астероида, диаметр которого составляет от 40 до 95 метров, пересекается с орбитой Земли. Как вычислили астрономы, 15 февраля 2013 года астероид пролетит всего в 26,9 тысячи километров от нашей планеты, что ниже орбит геостационарных спутников.

По словам сотрудника Пулковской обсерватории Виктора Львова, 2012 DA14 относится к квазиспутникам Земли — астероидам, которые периодически сближаются с нашей планетой, то отставая, то опережая ее. «Это такие объекты, которые время от времени движутся вблизи Земли. На самом деле, они вокруг Земли не обращаются, но в системе координат с двумя центрами - с Солнцем и Землей - он будет как бы вращаться вокруг Земли», - цитирует ученого РИА «Новости».

Сейчас, как отмечает Львов, нельзя точно предсказать, столкнется ли 2012 DA14 с Землей. «Надо за ним следить, он может быть как дальше от Земли, так и сблизиться, в том числе, до того, чтобы упасть на Землю. Есть ненулевая вероятность, что он столкнется с Землей. Единственный выход для нас - это набирать наблюдения, новые наблюдения позволяют уточнить данные об орбите и точнее узнать судьбу этого объекта», - отметил ученый. Хотя падение 2012 DA14 и не приведет к гибели всего живого, масштабы могут быть сравнимы с Тунгусской катастрофой 1908 года, добавил он.

Если DA14 разминется с Землей, в следующий раз он приблизится к нашей планете не скоро. Согласно расчетам, в 2056 году он подойдет к Земле на расстояние около 1,1 миллиона километров, а в 2089 году - на расстояние около 3,5 миллиона километров. «Более тесных сближений в этом столетии нет», - подчеркнул ученый.

Согласно подсчетам астрономов, крупные астероиды падают на Землю в среднем раз в 100 тысяч лет. В исключительных случаях они могут представлять угрозу для существования жизни на нашей планете, как это было во время массового вымирания динозавров около 65 миллионов лет назад. Наибольшие опасения вызывает астероид Апофис, который может столкнуться с Землей в 2036 году. Небесное тело сблизится с нашей планетой 13 апреля 2029 года на расстояние 37-38 тысяч километров. А вот еще через 7 лет, 13 апреля 2036 года, Апофис сблизится с Землей на такое опасное расстояние, что может в нее врезаться. Правда, вероятность этого ничтожно мала.