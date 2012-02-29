"S7 Airlines" готова перевозить Благодатный огонь

ВЛАДИВОСТОК. 29 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Авиакомпания «S7 Airlines» начала прием заявок от пассажиров на перевозку Благодатного огня накануне и в день православной Пасхи. Запрос в авиакомпанию должен быть направлен не менее чем за месяц до вылета рейса, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе авиакомпании.

Ежегодно накануне православной Пасхи пассажиры «S7 Airlines» обращаются в авиакомпанию с просьбой перевезти Благодатный огонь из Москвы в другие города. Согласно правилам безопасности, каждая такая авиаперевозка должна быть согласована авиакомпанией с Росавиацией.

Для безопасной авиаперевозки Благодатного огня пассажирам необходимо использовать специально сконструированную для данной цели шахтерскую лампу, известную в мире как безопасная лампа Дэви. Фитиль с Благодатным огнём будет гореть в закрытом стеклянном цилиндре из закаленного стекла, пламя которого закрыто металлической сеткой, препятствующей распространению огня. Цилиндр помещен в специальный металлический контейнер с парафиновым маслом. Возможно использование альтернативной лампы для авиаперевозки Благодатного огня.

Для получения разрешения на перевозку Благодатного Огня в салоне самолета рейсами «S7 Airlines» пассажирам необходимо не позднее чем за месяц до вылета: