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Posted 29 февраля 2012, 01:06

Published 29 февраля 2012, 01:06

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

"S7 Airlines" готова перевозить Благодатный огонь

29 февраля 2012, 01:06
Пассажиры могут начинать готовиться к Пасхе

ВЛАДИВОСТОК. 29 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Авиакомпания «S7 Airlines» начала прием заявок от пассажиров на перевозку Благодатного огня накануне и в день православной Пасхи. Запрос в авиакомпанию должен быть направлен не менее чем за месяц до вылета рейса, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе авиакомпании.
Ежегодно накануне православной Пасхи пассажиры «S7 Airlines» обращаются в авиакомпанию с просьбой перевезти Благодатный огонь из Москвы в другие города. Согласно правилам безопасности, каждая такая авиаперевозка должна быть согласована авиакомпанией с Росавиацией.
Для безопасной авиаперевозки Благодатного огня пассажирам необходимо использовать специально сконструированную для данной цели шахтерскую лампу, известную в мире как безопасная лампа Дэви. Фитиль с Благодатным огнём будет гореть в закрытом стеклянном цилиндре из закаленного стекла, пламя которого закрыто металлической сеткой, препятствующей распространению огня. Цилиндр помещен в специальный металлический контейнер с парафиновым маслом. Возможно использование альтернативной лампы для авиаперевозки Благодатного огня.
Для получения разрешения на перевозку Благодатного Огня в салоне самолета рейсами «S7 Airlines» пассажирам необходимо не позднее чем за месяц до вылета:

• Направить в адрес авиакомпании официальный запрос по электронной почте CGO@s7.ru с указанием Ф.И.О. пассажира, даты вылета и номера рейса, а также техническим описанием лампы для авиаперевозки Благодатного огня.
• Получить от авиакомпании официальное одобрение перевозки Благодатного огня в салоне самолета конкретным рейсом «S7 Airlines» и предоставить его в аэропорту вылета.

Для перевозки Благодатного огня S7 Airlines организует дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров в процессе выполнения рейса.

А.М.
Фото: http://vanusha.flamber.ru/photos/1200607190/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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