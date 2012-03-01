Название новому вертолету придумают приморцы

Началось все с юбилейных торжеств ОАО ААК «Прогресс», когда в сентябре на 75-летие авиапредприятия приезжал генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Михеев. Когда в одном из интервью речь зашла о предстоящем изготовлении морской версии вертолета Ка-52К, он сказал, что собственного названия у машины пока нет. На это было предложено объявить конкурс среди жителей края, в том числе и Арсеньева, где и начнется сборка новой винтокрылой машины. Конкурс развернулся на страницах газеты «Северное Приморье» и длился практически полгода.

- Авиакомпания «Прогресс» присоединилась к конкурсу уже на последних его этапах, но мы поддерживаем финалистов и дарим им фирменный плакат с изображением полета вертолета Ка-52 «Аллигатора» над Красной площадью, юбилейный значок, комплект открыток, диск с фильмом о заводе и шоколад, - сказал начальник отдела маркетинга авиакомпании «Прогресс» Виктор Аладин.

- Начиная от «Черной акулы», известной в Арсенове, «Касатки», «Аллигатора», давать собственные имена машинам – стало доброй традицией, - отметил начальник отдела технических проектов фирмы «Камов» Сергей Пыжов.

«Ка-52К» имеет систему уменьшения габаритов - складывающиеся винты, позволят машине базироваться в ангарах малых судов, в том числе фрегатов и корветов. Предусмотрена на вертолете и новая перспективная система вооружения. На последних этапах предполагается оснащение вертолета новым тяжелым противокорабельным вооружением. Будет доработана система спасения экипажа, которая нигде в мире при строительстве вертолетов больше не применяется. К уже имеющейся модели катапультно-амортизационной системе будут добавлены морские компоненты, обеспечивающие выживание при боевых повреждениях и посадке на море.

В следующем году планируется приступить к испытаниям опытной модели вертолета «Ка-52К», и в течение двух-трех лет начать его поставки в Вооруженные силы.