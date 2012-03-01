Подарите любимым орхидеи!

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Музейно-выставочный центр (ул.Петра Великого, 6) приглашает на предпраздничную выставку-продажу «Орхидеи – символ нежности, любви и красоты»

Орхидеи похожи на произведения искусства. И формы этих цветов самые изысканные. Они напоминают то птиц, то бабочек, то ящериц. Многие называют их "аристократами" среди растений.

Еще недавно орхидеи в России считались чуть ли не мифическим растением - настолько они были прекрасны и недоступны. Сейчас орхидеи можно купить в обычном цветочном магазине, но они не стали от этого менее загадочными.

Орхидея – один из пяти цветков, считающихся священными в феншуй. Именно это растение является символом нежности, любви и красоты. Поэтому их принято дарить возлюбленным, особенно при наличии серьёзных намерений. Еще этот цветок символизирует семейные ценности, принося в дом удачу, согласие и много детишек.

На выставке представлены орхидеи разных видов. В том числе: Масдевалия, Брассия, Ванда, Целагины, Энциклии и многие другие. Не упустите возможность приобрести эксклюзивный подарок для любимых женщин!

Открытие выставки - 1 марта в 15.00. Выставка работает до 13 марта с 10.00 до 18.00 (без выходных), сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе музея.