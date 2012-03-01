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Posted 1 марта 2012, 04:10

Published 1 марта 2012, 04:10

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Весна в Приморье начнется с существенного понижения температур

1 марта 2012, 04:10
Прощаться с зимой пока еще рановато

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на календаре первый день весны. Март − излом зимы, торжество света. В народе говорят «февраль силен метелью, а март капелью», «рано тает — долго не растет».
Вчера зима попрощалась с нами теплой погодой. В Приморье почти повсеместно отмечалась оттепель. Максимальные температуры воздуха днем достигли +1....+6, лишь во Владивостоке и на мс Молодежная она была −1 и −2 соответственно.
В прошедшие сутки наш край находился в теплом секторе циклона, смещающегося по югу Хабаровского края. Днем, 29 февраля, на севере Приморья начался слабый снег, распространившийся минувшей ночью на центральные и восточные районы края. Количество выпавших осадков составило от 00 до 3 мм.
Сегодня утром, 1 марта, циклон вышел в Татарский пролив, снег продолжает идти на северо-востоке Приморья, вечером он прекратится. В тыл циклону с севера на юг Дальнего Востока начала вторгаться очередная порция холодного воздуха — температурный фон в Приморье понизится, но крепкие морозы в край уже не вернутся. Сегодня днем температура воздуха составит от +3 на юго-востоке до −7 на севере. Во Владивостоке после полудня столбик термометра поднимется до нулевой отметки.
В ближайшие сутки погоду на юге Дальнего Востока будет определять антициклон, сместившийся с Читинской области. Ожидается малооблачная, без осадков погода. За счет адвекции холода и антициклонального выхолаживания в ночь на пятницу произойдет понижение температур воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущей ночью. Днем воздух прогреется в южных районах до −3...+2, на остальной территории края до −5...−11.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы −8...−10, днем −2...−4. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на сайт «Примпогода».

Фото: neotext.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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