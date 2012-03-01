vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2012, 05:10

Published 1 марта 2012, 05:10

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Во Владивосток прибыло "чудо чудное, диво дивное…"

1 марта 2012, 05:10
И все - в преддверии саммита АТЭС

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Представители известного немецкого автоконцерна «MAN» провели во Владивостоке, на муниципальном предприятии «ВПОПАТ-1», презентацию доставленных в столицу Приморья двух пассажирских автобусов новых моделей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.
В преддверии саммита АТЭС, который, как известно, пройдет во Владивостоке в начале сентября, а также в рамках развития города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно уверенно предсказать резкое увеличение наплыва в столицу Приморья иностранных гостей. В связи с этим в городе предстоит решить целый ряд задач нового уровня. Одна из них - коренное реформирование пассажирского транспорта. На примере уже три месяца колесящих по дорогам Владивостока новеньких муниципальных желтых автобусах MAN горожане убедились в их несомненных преимуществах перед конкурентами из частных коммерческих компаний. Теперь наступает время реализации новых планов
Как стало известно, один из автобусов вместимостью 60 посадочных мест может быть удачно использован в качестве "шаттла" - экспресса, доставляющего пассажиров из центра города на остров Русский и обратно после ввода в эксплуатацию комплексов федерального университета и океанариума.
Другая модель - с "наворотами" в виде туалета, душевой кабины и кухни - отлично подходит для проведения многочасовых туристических обзорных экскурсий иностранных делегаций Владивостока во время саммита АТЭС и после него.
Можно также напомнить, что во второй половине марта во Владивосток прибудут уже купленные еще 18 желтых пассажирских «MANов». Они выйдут на самые востребованные городские маршруты, а также на те линии, которые вызывают наибольшее количество претензий пассажиров по качеству обслуживания работающих здесь частных перевозчиков.

А.М.
Фото: www.vlc.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика