Во Владивосток прибыло "чудо чудное, диво дивное…"

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Представители известного немецкого автоконцерна «MAN» провели во Владивостоке, на муниципальном предприятии «ВПОПАТ-1», презентацию доставленных в столицу Приморья двух пассажирских автобусов новых моделей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

В преддверии саммита АТЭС, который, как известно, пройдет во Владивостоке в начале сентября, а также в рамках развития города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно уверенно предсказать резкое увеличение наплыва в столицу Приморья иностранных гостей. В связи с этим в городе предстоит решить целый ряд задач нового уровня. Одна из них - коренное реформирование пассажирского транспорта. На примере уже три месяца колесящих по дорогам Владивостока новеньких муниципальных желтых автобусах MAN горожане убедились в их несомненных преимуществах перед конкурентами из частных коммерческих компаний. Теперь наступает время реализации новых планов

Как стало известно, один из автобусов вместимостью 60 посадочных мест может быть удачно использован в качестве "шаттла" - экспресса, доставляющего пассажиров из центра города на остров Русский и обратно после ввода в эксплуатацию комплексов федерального университета и океанариума.

Другая модель - с "наворотами" в виде туалета, душевой кабины и кухни - отлично подходит для проведения многочасовых туристических обзорных экскурсий иностранных делегаций Владивостока во время саммита АТЭС и после него.

Можно также напомнить, что во второй половине марта во Владивосток прибудут уже купленные еще 18 желтых пассажирских «MANов». Они выйдут на самые востребованные городские маршруты, а также на те линии, которые вызывают наибольшее количество претензий пассажиров по качеству обслуживания работающих здесь частных перевозчиков.