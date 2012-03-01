Жителя ЕАО осудили за убийство односельчанина

БИРОБИДЖАН. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Жителя Смидовичского района ЕАО осудили за совершение тяжкого преступления. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в областной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 24-летний житель села Партизанское. Установлено, что в вечернее время он отдыхал у своей сожительницы и услышал, что в дом кто-то зашел.

«Открыв глаза, он увидел, что в доме находится пьяный сосед, который искал своего знакомого. Требование покинуть помещение непрошеный гость проигнорировал. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подсудимый нанес вошедшему селянину удары кулаком в лицо», - рассказали работники прокуратуры.

ПО их словам, вытолкав непрошеного гостя на улицу, молодой человек повалил его на землю и стал избивать кулаками и ногами. После этого схватил палку и продолжил «экзекуцию». Труп потерпевшего был найден в кустах недалеко от места избиения.

Подсудимый виновным себя признал полностью. Государственный обвинитель ориентировал суд на применении к виновному реальной меры наказания. Приговор - 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.