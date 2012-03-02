Анонсы и памятные даты 2 марта от РИА "Восток-Медиа"

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Владивосток» состоится очередная прямая линия с главой города Владивостока Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Глава города по телефону ответит на самые острые вопросы жителей города.

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проведёт встречу с гражданами города Арсеньева, Анучинского и Яковлевского района. Прием будет проходить в помещении следственного отдела по городу Арсеньеву Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: Арсеньев, ул. Горького, 24. Время приема: с 12.00 до 13.00.

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 12.00 работники Находкинского порта выйдут на митинг к зданию управления, расположенного по адресу: ул. Портовая, 22. Члены Российского профсоюза докеров (РПД) протестуют против одностороннего пересмотра работодателем коллективного договора, что уже сейчас грозит в разы уменьшить гарантированную часть зарплаты и увеличить ее премиальную составляющую как минимум у четверти работников порта.

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 14.00 активисты ЛДПР проведут очередной митинг на Корабельной набережной Владивостока. Тема митинга – перенос столицы во Владивосток и выборы 4 марта.

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в галерее «Portmay» (ул. Алеутская, 23а) открывается персональная выставка патриарха дальневосточного авангардного искусства Виктора Федорова, которая называется «Выход к морю». Экспозиция состоит более чем из пятидесяти живописных и графических работ художника, которые охватывают несколько десятилетий его творчества.

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 16.00 в Приморской картинной галерее (Партизанский пр-т, 12, выставочный зал) откроется выставка картин Николая Рериха «По тропам Срединной Азии».

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта состоится второй полуфинал Лиги КВН ДВФУ. За путевки в финал будут соперничать 11 команд. Игра пройдет в Пушкинском театре. Начало в 18.00.

ХАБАРОВСК. 2 марта в 11.00 в здании Центрального рынка Хабаровска (ул. Льва Толстого, 15, 1 этаж) пройдут торжества, приуроченные к 100-летнему юбилею учреждения. В праздничных мероприятиях примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия края Сергей Гоманюк.

ХАБАРОВСК. 2 марта в 12.00 в Дальневосточном государственном гуманитарном университете (ул. Карла Маркса, 68) губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проведет встречу со студентами.

ХАБАРОВСК. 2 марта в 13.00 в п. Переяславка района имени Лазо (ул. Чапаева, 21) состоится открытие после реконструкции Центра социальной поддержки населения. В открытии примет участие заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 2 марта в 13.30 на площади Юности в Комсомольске-на-Амуре пройдет флешмоб «Мы против наркотиков!»

БИРОБИДЖАН. 2-4 марта в областном центре состоится розыгрыш Кубка Дальнего Востока по хоккею с мячом. Место действия – стадион «Дальсельмаш». В традиционном турнире примут участие три команды: биробиджанская «Надежда», «Урожай» из поселка Смидович и хабаровский «СКА Нефтяник 2». Каждый день будет сыграно по одному матчу.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 марта предпраздничный концерт «Дежурные влюбленности» подарит ансамбль «Дивертисмент» сахалинским женщинам. Он состоится на сцене Чехов-центра, начало в 19.00.