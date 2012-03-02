Анонсы и памятные даты 2 марта от РИА "Восток-Медиа"

Posted 1 марта 2012, 20:34
Published 1 марта 2012, 20:34
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Владивосток» состоится очередная прямая линия с главой города Владивостока Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Глава города по телефону ответит на самые острые вопросы жителей города.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проведёт встречу с гражданами города Арсеньева, Анучинского и Яковлевского района. Прием будет проходить в помещении следственного отдела по городу Арсеньеву Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: Арсеньев, ул. Горького, 24. Время приема: с 12.00 до 13.00.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 12.00 работники Находкинского порта выйдут на митинг к зданию управления, расположенного по адресу: ул. Портовая, 22. Члены Российского профсоюза докеров (РПД) протестуют против одностороннего пересмотра работодателем коллективного договора, что уже сейчас грозит в разы уменьшить гарантированную часть зарплаты и увеличить ее премиальную составляющую как минимум у четверти работников порта.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 14.00 активисты ЛДПР проведут очередной митинг на Корабельной набережной Владивостока. Тема митинга – перенос столицы во Владивосток и выборы 4 марта.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в галерее «Portmay» (ул. Алеутская, 23а) открывается персональная выставка патриарха дальневосточного авангардного искусства Виктора Федорова, которая называется «Выход к морю». Экспозиция состоит более чем из пятидесяти живописных и графических работ художника, которые охватывают несколько десятилетий его творчества.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта в 16.00 в Приморской картинной галерее (Партизанский пр-т, 12, выставочный зал) откроется выставка картин Николая Рериха «По тропам Срединной Азии».
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта состоится второй полуфинал Лиги КВН ДВФУ. За путевки в финал будут соперничать 11 команд. Игра пройдет в Пушкинском театре. Начало в 18.00.
ХАБАРОВСК. 2 марта в 11.00 в здании Центрального рынка Хабаровска (ул. Льва Толстого, 15, 1 этаж) пройдут торжества, приуроченные к 100-летнему юбилею учреждения. В праздничных мероприятиях примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия края Сергей Гоманюк.
ХАБАРОВСК. 2 марта в 12.00 в Дальневосточном государственном гуманитарном университете (ул. Карла Маркса, 68) губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проведет встречу со студентами.
ХАБАРОВСК. 2 марта в 13.00 в п. Переяславка района имени Лазо (ул. Чапаева, 21) состоится открытие после реконструкции Центра социальной поддержки населения. В открытии примет участие заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 2 марта в 13.30 на площади Юности в Комсомольске-на-Амуре пройдет флешмоб «Мы против наркотиков!»
БИРОБИДЖАН. 2-4 марта в областном центре состоится розыгрыш Кубка Дальнего Востока по хоккею с мячом. Место действия – стадион «Дальсельмаш». В традиционном турнире примут участие три команды: биробиджанская «Надежда», «Урожай» из поселка Смидович и хабаровский «СКА Нефтяник 2». Каждый день будет сыграно по одному матчу.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 марта предпраздничный концерт «Дежурные влюбленности» подарит ансамбль «Дивертисмент» сахалинским женщинам. Он состоится на сцене Чехов-центра, начало в 19.00.
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 2 марта у китайцев праздник Цин-мин - почитание могил предков. Широко празднуется на Тайване и в Гонконге.
2 марта 1854 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, зная об интересе великого князя Константина к Амурскому вопросу, информировал представителя императорской семьи о письме Невельского, в котором сообщалось о выставлении поста в заливе Анива на Сахалине.
2 марта 1883 года военный губернатор контр-адмирал Фельдгаузен обращается в Управу с просьбой: «… в виду общей пользы … я признал необходимым произвести всенародную перепись во Владивостоке безотлагательно». В соответствии предлагалось назначить члена Управы и одного или несколько депутатов, которые совместно с полицией должны произвести полную всенародную перепись в 2-х недельный срок и к 25 марта представить именные списки горожан. Списки предполагалось делать по следующим подразделениям: постоянные жители, русские подданные, по нациям, сословиям, вероисповеданиям, по возрасту, далее следовали «иностранцы с теми же подразделениями и с означением подданства; манзы и корейцы, каждые отдельно; евреи - отдельно; временные жители с теми же подразделениями; старики, женщины, дети и младенцы должны быть поименованы с означением лет, нации, вероисповедания». От полиции будут два человека и, если потребуется, нижние чины».
2 марта 1917 года поздней ночью Владивосток узнал о февральской буржуазно-демократической революции и свержении самодержавия. Здесь, как и в других городах России, на смену аппарату царской власти пришли две силы: Комитет общественной безопасности - орган буржуазного Временного правительства и Совет рабочих и солдатских депутатов - орган пролетарской диктатуры, оказавшийся на первом этапе в руках мелкобуржуазных соглашателей - меньшевиков, эсеров, анархистов.
2 марта 1963 года впервые на Дальнем Востоке электропоезда пошли по линии Владивосток-Надеждинская. К концу года все пригородные и грузовые поезда были переведены на электротягу до Уссурийска.
2 марта 1969 года на острове Даманский (река Уссури) китайскими пограничниками в упор расстреляны начальник погранзаставы Нижне-Михайловка старший лейтенант Стрельников и семь советских пограничников. Позже столкновения продолжались, и тогда советские войска произвели массированный авиационный и артиллерийский налет, практически стерший остров с лица земли.
1067 - основан город Минск. В 1942 году в этот день в Минске фашисты расстреляли около 5 тысяч человек.
1791 - во Франции внедрена новая система связи - семафор.
1913 - в России впервые проведен Международный женский день.
1954 - пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
1962 - американский баскетболист Уилт Чемберлен набрал за одну игру 100 очков, забросив 36 мячей в игре и 28 - с линии штрафного броска. Рекорд не побит до сих пор.
Именинники: Николай, Порфирий, Роман, Фёдор (Феодор), Мария.