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Posted 1 марта 2012, 22:45

Published 1 марта 2012, 22:45

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

На пожаре в Хабаровске пострадала женщина

1 марта 2012, 22:45
Сюжет
Происшествие
Горел электрощит в коридоре пятиэтажного дома

ХАБАРОВСК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Накануне в 12.20 на пульт связи службы «01» Хабаровска поступило сообщение о загорании электрощита во 2-м подъезде 5-этажного дома по улице Гагарина.
На момент прибытия пожарного подразделения по внешним признакам ничего не наблюдалось.
В 13.18 пожар огнеборцы ликвидировали. На его тушение было подано 2 ствола. Задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники. Работало 2 звена ГДЗС.
В результате пожара во 2-м подъезде на первом этаже выгорел электрощиток.
Пострадала женщина, бригадой скорой помощи она доставлена в городскую больницу №10 с диагнозом: отравление продуктами горения.
Причина пожара устанавливается, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления гражданской защиты правительства Хабаровского края.

Фото http://haiden.ru/assets/images/public4/elektroschetchik.jpg
лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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