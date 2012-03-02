На пожаре в Хабаровске пострадала женщина

ХАБАРОВСК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Накануне в 12.20 на пульт связи службы «01» Хабаровска поступило сообщение о загорании электрощита во 2-м подъезде 5-этажного дома по улице Гагарина.

На момент прибытия пожарного подразделения по внешним признакам ничего не наблюдалось.

В 13.18 пожар огнеборцы ликвидировали. На его тушение было подано 2 ствола. Задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники. Работало 2 звена ГДЗС.

В результате пожара во 2-м подъезде на первом этаже выгорел электрощиток.

Пострадала женщина, бригадой скорой помощи она доставлена в городскую больницу №10 с диагнозом: отравление продуктами горения.

Причина пожара устанавливается, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления гражданской защиты правительства Хабаровского края.