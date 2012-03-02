Владимир Миклушевский будет боротся с коррупцией Общественным советом

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Владимир Миклушевский, будучи на посту исполняющего обязанности губернатора Приморского края, намерен бороться с коррупцией с помощью политики открытости, Общественного совета, реформы аппарата администрации и электронного правительства. А победив ее, намерен привлекать инвестиционные потоки в Приморье. Об этом, как передает корреспондент РИА «Восток-Медиа», Владимир Миклушевский заявил в ходе встречи с представителями фракций политических партий в Законодательном Собрании края.

«В вопросе криминализации края, в ее уровне, я ориентируюсь на мнение населения. Для меня это главный фактор. А большинство людей считают, что в Приморье коррупция достаточно высок», - сообщил Владимир Миклушевский.

В связи с чем, ВРИО губернатора внес ряд предложений по борьбе с ней. «Первая – это открытость власти обществу. Общество должно понимать, как принимаются те или иные нормативные акты и законы. Общество должно участвовать в обсуждении этих законов. И чем более понятная будет процедура, тем более эффективная будет наша работа», - отметил он.

Миклушевский также сообщил, что считает необходимым создание Общественного совета в Приморском крае. «Он должен быть абсолютно независимым, и созданным не при губернаторе или Законодательном Собрании. Это должен быть независимый экспертный орган, который объединяет ведущих экспертов в рядах направлений», - подчеркнул и.о. губернатора. По его мнению, эта мера поможет решить множество текущих проблем.

Второй мерой, Миклушевский назвал продолжение программы «Электронное правительство». «Я считаю, что это вещь чрезвычайно важная, поскольку решает сразу две проблемы – удобство взаимодействия населения с властью и устранение коррупционного фактора, поскольку отсутствует прямой контакт чиновника с гражданином», - также сообщил он.

По его словам, уже выданно соответствующее поручение, проработать данную программу.

Третье мерой будет оптимизация работы самой администрации края, в частности сокращения кадров в ее аппарате. «Я считаю, что 10 вице-губернаторов – это много. Надо идти к системе работы более компактной и эффективной», - подчеркнуул Миклушевский.

Он отметил, что данные меры помогут не только снизить криминогенный и коррупционные факторы, но так же, как следствие – помогут в привлечении инвестиционных потоков в край, для его дальнейшего развития. «Все эти меры ни в коем случае не должно повредить малому и среднему бизнесу. Скорее наоборот, должны стимулировать его развитие. Вы знаете, что вопрос привлечения инвестиций в край и так стоит остро», - также подчеркнул и.о. губернатора.

Оценивать результаты нашей работы, будет население, добавил Владимир Миклушевский.

Фото - http://www.ria.ru/politics/20120301/582286849.html