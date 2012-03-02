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Posted 1 марта 2012, 23:14

Published 1 марта 2012, 23:14

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Во Владивостоке на дороге умерла женщина

1 марта 2012, 23:14
Сюжет
Происшествие
Трагедия произошла в пригороде краевого центра

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Советском районе Владивостока погибла 53-летняя женщина-пешеход. ДТП произошло в девять часов вечера по ул. Маковского 121, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой дорожной полиции.
Автомашина «Toyota Corolla», за рулем которой находился 20-летний парень, двигалась в сторону Артема, на неосвещенном участке дороги водитель поздно заметил пешехода и не сумел предотвратить удар. От полученных травм женщина скончалась на месте дорожной аварии.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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