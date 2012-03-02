Во Владивостоке на дороге умерла женщина

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Советском районе Владивостока погибла 53-летняя женщина-пешеход. ДТП произошло в девять часов вечера по ул. Маковского 121, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой дорожной полиции.

Автомашина «Toyota Corolla», за рулем которой находился 20-летний парень, двигалась в сторону Артема, на неосвещенном участке дороги водитель поздно заметил пешехода и не сумел предотвратить удар. От полученных травм женщина скончалась на месте дорожной аварии.

