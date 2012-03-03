В хабаровской школе-интернате №17 прошел конкурс красоты

ХАБАРОВСК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Конкурс красоты для самых младших школьниц состоялся в школе-интернате №17.

Организаторы, а это педагогический коллектив школы-интерната, отмечают, что их основная цель – продемонстрировать мальчишкам и девчонкам "что есть красота".

Как сообщает сайт «ПроОбраз 27», подготовка заняла немало времени, ведь участницам пришлось готовить вечерние наряды из подручных материалов и фантазировать на тему "Когда я стану взрослой".

В ходе конкурсного отбора фантазия организаторов и участников не знала границ. Как результат – море улыбок и положительных эмоций.

А титул "Мини – мисс Дюймовочка 2012" завоевала ученица 6 класса Елена Пустоварова.