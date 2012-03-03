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Posted 3 марта 2012, 02:38

Published 3 марта 2012, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

В хабаровской школе-интернате №17 прошел конкурс красоты

3 марта 2012, 02:38
Мисс Дюймовочкой стала шестиклассница

ХАБАРОВСК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Конкурс красоты для самых младших школьниц состоялся в школе-интернате №17.
Организаторы, а это педагогический коллектив школы-интерната, отмечают, что их основная цель – продемонстрировать мальчишкам и девчонкам "что есть красота".
Как сообщает сайт «ПроОбраз 27», подготовка заняла немало времени, ведь участницам пришлось готовить вечерние наряды из подручных материалов и фантазировать на тему "Когда я стану взрослой".
В ходе конкурсного отбора фантазия организаторов и участников не знала границ. Как результат – море улыбок и положительных эмоций.
А титул "Мини – мисс Дюймовочка 2012" завоевала ученица 6 класса Елена Пустоварова.

Фото с сайта «ПроОбраз 27»

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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